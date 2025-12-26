경기도, 자활사업 우수 지자체 선정

경기도가 보건복지부 주관 '2025년 자활분야 자활사업 전반 실적 평가'에서 우수 지자체에 선정됐다. 2022년 대통령 표창에 이어 두 번째 수상이다.

자활사업은 근로 능력이 있는 저소득층에 근로 기회를 제공하고 자립 기반을 마련할 수 있도록 체계적으로 지원하는 복지사업이다. 현재 경기도 자활근로 참여자는 총 7166명으로 경기도는 이들의 실질적인 자립을 돕기 위해 다각적인 노력을 기울이고 있다.

이번 평가에서는 전국 시도를 대상으로 ▲자활근로(40점) ▲자산형성 지원사업 운영(25점) ▲자활기금·기업 활성화(25점) ▲자활사업 운영(10점) 총 4개 분야의 핵심 지표를 점검했다.

경기도는 전반적인 평가지표에서 고른 성과를 거두며 전국적으로 높은 수준의 자립 지원 역량을 인정받았다.

특히 자활기금 활성화 부문에서 친환경 일자리를 창출하고 사업 영역을 확장한 '경기도형 다회용기 세척 사업', 취약계층의 주거환경을 개선하는 '생활안심케어 깔끄미', 광역자활기업의 전문성을 높여 일자리를 만드는 '전문가 인건비 지원' 등의 사업이 긍정적으로 평가됐다.





