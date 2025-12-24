경기도-육군 1군수지원여단 자매결연…경기북부 방위산업·상생 발전 '맞손'

경기도, 군(軍)과 함께 북부 균형발전 견인

육군 1군수지원여단과 협력체계 구축

경기도와 육군 1군수지원여단이 자매결연을 맺고 경기북부 발전을 위한 방위산업 분야의 지속가능한 상생 협력체계 구축에 나선다고 24일 밝혔다.

자매결연은 상호 이해와 신뢰를 바탕으로 양 기관 간 실질적인 교류와 협력을 강화해 지역사회와 군이 함께 상생·발전하는 기반을 마련하기 위해 추진됐다.

양 기관은 ▲정비 및 군수 분야에 대한 세미나·교육·자원 교류 등 정보 공유와 연구 활동 ▲군수지원과 관·군 협력 분야에서의 경기북부 지역과 연계 증진 ▲관련 민원 처리에 있어 협력 체계 구축 ▲기타 상호 합의한 분야에서의 지원과 협력 등 다양한 분야에서 실효성 있는 협업을 추진하기로 뜻을 모았다.

자매결연은 경기도 북부청사에서 진행됐으며, 참석자들은 이번 결연이 지역사회와 군의 긴밀한 파트너십의 출발점이 될 것으로 기대를 모았다. 경기도는 특히 북부지역의 균형발전을 위한 전략 중 하나로 방위산업 육성을 추진 중이며, 군과의 실질적 협력모델 구축을 중요하게 보고 있다.

협력을 통해 정비 및 군수 분야의 전문성 제고는 물론, 정보와 인력의 상호 교류가 확대될 전망이다. 군 역시 군이 보유한 자원과 역량 등을 지역사회에 환원하여 지역사회와 상생하는 새로운 군의 역할을 정립해 나갈 계획이다.

육군 1군수지원여단장은 "이번 협약으로 지역사회와의 협력을 강화해 민·군이 함께하는 상생 구조를 실현하겠다"고 말했다.

김상수 경기도 균형발전기획실장은 "이번 자매결연은 경기북부의 균형발전 과제를 민·군이 함께 풀어나갈 수 있는 구조를 마련한 데 의의가 있다"며 "양 기관의 강점을 결합해 지역과 군이 함께 성장하는 협력 모델로 발전시키겠다"고 말했다.





