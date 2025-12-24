본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

이상인 대구정책연구원 선임연구위원, 대통령 표창 수상…인구감소위기 대응 공로

영남취재본부 구대선기자

입력2025.12.24 11:00

시계아이콘00분 14초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대구정책연구원(원장 박양호)은 행정안전부가 주관한 '2025년 인구감소위기대응 유공 시상식'에서 이상인 대구정책연구원 선임연구위원(대구시 인구감소위기대응센터장)이 대통령 표창을 수상했다고 24일 밝혔다.


행정안전부가 주관하는 이번 포상은 인구감소위기 대응을 통해 국가 사회 발전에 기여한 유공자에게 수여되는 상이다.

이상인 대구정책연구원 센터장(오른쪽)이 김민재 행정안전부 차관으로부터 대통령 표창을 받은 뒤 상장을 들고 기념촬영을 하고 있다.

이상인 대구정책연구원 센터장(오른쪽)이 김민재 행정안전부 차관으로부터 대통령 표창을 받은 뒤 상장을 들고 기념촬영을 하고 있다.

AD
원본보기 아이콘

이상인 센터장은 그간 지역의 도시산업 발전과 대중교통 체계 연구를 통해 인구감소 지역의 대응 역량을 강화해 왔다. 특히 광역 및 기초 자치단체 간의 협업을 이끌어 내며 '대구광역시 인구감소위기대응센터'의 기능을 공고히 하는데 앞장서왔다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국이 점점 안 보인다"…1인당 GDP 격차에 충격받은 일본 "한국이 점점 안 보인다"…1인당 GDP 격차에 충격... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

일본 소유인데…"일년간 문 닫습니다" 미국·캐나다 관세전쟁 유탄 맞은 '짐빔'

'마약 혐의' 남양유업 창업주 외손녀 황하나 경찰에 체포

韓 주식부호 1위 이재용·2위 조정호…BTS 3인방도 톱 100위 진입

"한국 더 멀어졌다" 탄식…1인당 GDP 순위 벌어진 日 충격

"한국, 강대국 되고 싶은건가…핵잠수함 필요 없어" 中 관영언론 어깃장

향수 냄새 이상하다 했더니…'전부' 가짜 판명난 알리·테무

공장 해외 이전 우려에…EU, 에너지 집약 산업 지원 강화

새로운 이슈 보기