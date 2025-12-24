이상인 대구정책연구원 선임연구위원, 대통령 표창 수상…인구감소위기 대응 공로

대구정책연구원(원장 박양호)은 행정안전부가 주관한 '2025년 인구감소위기대응 유공 시상식'에서 이상인 대구정책연구원 선임연구위원(대구시 인구감소위기대응센터장)이 대통령 표창을 수상했다고 24일 밝혔다.

행정안전부가 주관하는 이번 포상은 인구감소위기 대응을 통해 국가 사회 발전에 기여한 유공자에게 수여되는 상이다.

이상인 대구정책연구원 센터장(오른쪽)이 김민재 행정안전부 차관으로부터 대통령 표창을 받은 뒤 상장을 들고 기념촬영을 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

이상인 센터장은 그간 지역의 도시산업 발전과 대중교통 체계 연구를 통해 인구감소 지역의 대응 역량을 강화해 왔다. 특히 광역 및 기초 자치단체 간의 협업을 이끌어 내며 '대구광역시 인구감소위기대응센터'의 기능을 공고히 하는데 앞장서왔다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



