구미시, 농촌 성장 주체·도시와 균형 발전 추진

2026년 1858억원 역대 최대 편성

11.35% 증액으로 농업 혁신 가속

먹거리·축산·산림까지 전 분야 체질 개선

경북 구미시가 2026년 농업·농촌 분야 본예산을 1858억원으로 편성했다.

이는 2025년 1668억원 대비 190억원이 늘어난 것으로, 증가율은 11.35%다.

구미시는 산업도시로서의 성장 기반 위에 농업 혁신을 도시 전략의 중요한 축으로 삼고, 농촌 경쟁력 강화와 농업·농촌 구조적 전환을 본격 추진한다.

시는 이번 예산 편성을 통해 지속 가능한 농업 기반을 구축하고, 농업인의 소득 안정과 농촌 정주 여건 개선을 동시에 추진해 '잘사는 농촌' 실현에 속도를 낼 계획이다.

이는 향후 도시 발전의 중요한 동력으로 농업의 역할을 분명히 하고, 산업 전반의 균형 있는 성장을 도모하겠다는 방향성을 담고 있다.

특히 안정적인 영농 환경 조성과 농업 생산 기반 확충, 먹거리 유통 구조 혁신, 미래형 축산 환경 조성, 산림을 활용한 휴식·치유 기능 강화 등에 중점 투자해 농업·농촌 전반의 체질 개선을 추진한다. 주요 사업 내용은 다음과 같다.

◆ 농업 경쟁력 강화

우수농산물 생산 지원(321억원), 농촌 복지지원 및 청년농 육성(117억원), 멜론 등 원예작물 경쟁력 강화(26억원) 등 농업인과 지역의 동반 성장을 위한 지원을 지속한다.

◆ 농업생산 기반시설의 안정화

재해예방 및 수리 시설 보강 (44억원), 농촌중심지활성화(36억원), 기초생활거점조성(23억원), 취약지역 생활여건개조(5억원), 농촌체험 휴양마을 기반 구축(1억원) 사업 등을 추진한다.

◆ 농식품 선순환망 구축

푸드테크 연구지원센터 구축(282억원, 2026~2028), 한국식품연구원 경북본부 건립(271억원), 학교급식 확대(7.3억원), 일선정품 공동브랜드 홍보(1.8억원) 등 미래 먹거리의 혁신을 위한 다양한 시책도 추진할 계획이다.

◆ 축산 경쟁력 강화 및 반려동물 복지기반 확대

소 구제역 예방접종(14억원), 한우농가 경영안정(2.4억원), 왕겨 운반 차량 지원(1.6억원), 양봉산물 가공센터 건립(6.8억원), 반려동물 실내외 놀이터 조성(50억원) 등을 통한 축산분야의 지속가능한 발전을 위한 재정을 적극 투입한다.

◆ 힐링과 즐거움이 있는 산림복지 증진

조림 및 숲가꾸기(57억원), 선산 산림휴양타운 조성(322억원, 2025~2027), 산림휴양시설활성화(9억원), 산사태 예방 복구(11억원) 등 건강한 산림경영 기반을 다진다.

시는 이번 농업·농촌 분야 예산 확대를 계기로 농촌을 '지원의 대상'이 아닌 '성장의 주체'로 전환하고, 도시와 농촌이 함께 성장하는 균형 발전 모델을 구축한다는 목표를 분명히 했다.

이를 위해 확정된 예산이 현장에 적기에 집행될 수 있도록 사업 추진 절차를 신속히 이행하는 등 2026년 예산 집행 준비에 철저히 할 계획이다.

김장호 구미시장은 "농업과 농촌은 구미의 지속 가능한 성장을 떠받치는 중요한 기반"이라며 "이번 예산이 농업인의 경영 안정과 농촌 경쟁력 강화에 실질적인 도움이 되기를 기대한다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



