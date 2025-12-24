국힘 지선기획단, 당심 70% 경선룰 권고…이견에도 '내부 결집'

중도 이탈 우려에도 '당심 확대' 강행

'변화' 외친 장동혁 결정에 이목 집중

국민의힘 지방선거 총괄기획단이 내년 6·3 지방선거 경선에서 당원투표 반영 비율을 기존 50%에서 70%로 높이는 원안을 고수했다. 민심에 역행한다는 우려가 나오는 가운데, 당 지도부의 최종 선택에 따라 내년 지방선거 전략은 물론 후보·지역별 이해관계가 엇갈릴 것으로 전망된다.

총괄기획단은 전날 마지막 전체회의를 열고 현행 5대 5 비율인 당원투표와 여론조사 비율을 7대 3으로 변경하는 안을 지도부에 권고하기로 했다. 중도 확장보다 당심 강화에 초점을 맞춘 셈이다. 당심과 민심을 절반씩 반영하는 현행 안도 소수 의견으로 권고안에 포함했다.

국민의힘 지방선거 총괄기획단 위원장인 나경원 의원(왼쪽 두 번째)과 위원들이 23일 국회에서 지선 총괄기획단 전체 회의를 시작하고 있다. 연합뉴스

공이 지도부로 넘어간 가운데, 내년 지선 승리를 위해 외연 확장을 시사한 장동혁 국민의힘 대표의 최종 선택에 관심이 쏠린다. 지지층만 바라보는 강성 행보로 리더십 위기론이 불거졌던 장 대표는 전날 최장 24시간 필리버스터로 승부수를 던지며 당내 결속력을 강화했다는 평가를 받았다.

다만 '당심 확대' 경선룰을 둘러싸고 당 안팎의 비판이 이어져 온 만큼, 지도부의 최종 결정 과정에서 신경전이 불가피할 것이라는 전망이 나온다. 국민의힘 한 초선 의원은 "결국 장 대표의 결심이 가장 중요하다"며 "기획단 권고안대로 강성 지지층에 호소하는 전략을 밀어붙이기엔 위험 부담이 클 것"이라고 말했다.

앞서 총괄기획단이 당심 70% 반영안을 처음 내놓은 지난달부터 불만은 이미 공개적으로 터져 나왔다. 오세훈 서울시장은 "확장 지향의 길을 가야 할 때 오히려 축소 지향의 길을 가고 있다"며 반발했고, 서울 지역 당협위원장들도 반대 성명을 냈다. 지방선거는 전국 단위 선거인 만큼 당심보다 민심을 최대한 반영해야 한다는 주장이다.

지방선거 경선 룰 변경은 당규 개정 사안으로, 최고위원회의가 상임전국위원회 개최를 의결한 뒤 상임전국위가 개정안을 의결해야 한다. 중앙당 공천관리위원회가 선출 방식을 결정하는 방안도 가능하다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



