하남시, '가족친화인증' 재인증 획득…일·가정 양립 표준 입증

경기 하남시는 성평등가족부가 주관하는 '2025년 가족친화인증' 심사에서 재인증을 획득하며 지난 2017년 최초 인증 이후 4회 연속 가족친화 인증기관의 지위를 유지하게 됐다고 24일 밝혔다.

가족친화인증은 '가족친화 사회환경의 조성 촉진에 관한 법률'에 따라 자녀 출산 및 양육 지원, 유연근무제도 등 가족친화 제도를 모범적으로 운영하는 기관에 부여하는 제도다. 이번 재인증을 통해 시는 오는 2028년 11월 30일까지 3년간 인증 자격을 이어가게 됐다.

하남시는 이번 심사에서 자체 평가 결과 100점 만점에 87점(가점 포함)을 기록하며 재인증 기준인 75점을 크게 상회했다.

시는 공공부문이 선제적으로 저출생 문제에 대응해야 한다는 책임감을 바탕으로 실질적인 지원 체계를 강화해 왔다. 남·여 근로자의 육아휴직 및 육아기 근로시간 단축 이용률에서 높은 점수를 기록했으며, 휴직 후 복귀한 근로자들이 안정적으로 적응할 수 있도록 돕는 고용 유지율에서도 우수한 성과를 냈다.

특히 예비 부모를 위한 배려가 돋보였다. 난임 치료비와 난임 휴가를 지원하고, 임신기 근로시간 단축과 수유 시설 및 산모 휴게실을 운영하는 등 세밀한 지원 제도를 갖췄다.

또한 육아휴직 시 대체인력을 적극 채용해 남아있는 동료들의 업무 부담을 줄이고, 누구나 마음 편히 제도를 활용할 수 있는 상생의 조직 문화를 조성했다.

업무 효율과 삶의 질을 동시에 높이는 유연한 근무 환경도 높게 평가받았다. 시간 단위로 연차를 나누어 쓰는 제도를 활성화하고, 매주 수요일 정시 퇴근을 권장하는 '가족사랑의 날' 캠페인을 통해 일과 삶의 균형을 도모하고 있다.

이외에도 직원 상담 프로그램 운영과 자기계발 지원 등을 통해 직원들이 건강한 마음으로 업무에 몰입할 수 있는 환경을 만들었다. 실제로 가족친화 제도 실행 및 직장 문화 조성에 대한 직원 만족도는 10점 만점을 기록했다.

이현재 하남시장은 "공공기관이 앞장서서 일·가정 양립의 표준 모델을 정착시키는 것은 지역사회 전체의 가족친화 문화를 확산시키기 위한 마중물 역할"이라며 "내부의 건강한 조직 문화가 시민들에게 더 친절하고 질 높은 행정 서비스로 이어질 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.





