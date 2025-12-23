플로, 일본 레코초쿠와 J-팝 음원 라인업 확대 '맞손'

"더 폭넓은 글로벌 음악 경험 제공"

드림어스컴퍼니의 음악 플랫폼 플로는 일본 대표 음원 서비스 레코초쿠 그룹과 J-팝 음원 라인업 확대를 위한 서비스 계약을 체결했다고 23일 밝혔다.

이번 계약에 따라 플로는 내년 상반기부터 레코초쿠가 운영하는 음악 유통 솔루션 플래글과 자회사 에그스가 운영하는 에그스 패스로부터 일본 음원을 폭넓게 공급받는다. 플로는 이미 국내 음악 플랫폼 가운데 가장 많은 1억2000만개 음원을 보유하고 있다.

김재준 드림어스컴퍼니 CX본부장은 "최근 국내에서도 J-팝과 일본 인디 음악에 대한 관심이 꾸준히 증가하고 있다"며 "이번 레코초쿠 그룹과의 계약을 통해 플로의 음원 경쟁력을 더욱 강화하고, 이용자들이 폭넓은 글로벌 음악 경험을 누릴 수 있도록 하겠다"고 말했다.





