본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

IT·통합

플로, 일본 레코초쿠와 J-팝 음원 라인업 확대 '맞손'

노경조기자

입력2025.12.23 15:51

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"더 폭넓은 글로벌 음악 경험 제공"

드림어스컴퍼니의 음악 플랫폼 플로는 일본 대표 음원 서비스 레코초쿠 그룹과 J-팝 음원 라인업 확대를 위한 서비스 계약을 체결했다고 23일 밝혔다.


플로, 일본 레코초쿠와 J-팝 음원 라인업 확대 '맞손'
AD
원본보기 아이콘


이번 계약에 따라 플로는 내년 상반기부터 레코초쿠가 운영하는 음악 유통 솔루션 플래글과 자회사 에그스가 운영하는 에그스 패스로부터 일본 음원을 폭넓게 공급받는다. 플로는 이미 국내 음악 플랫폼 가운데 가장 많은 1억2000만개 음원을 보유하고 있다.

김재준 드림어스컴퍼니 CX본부장은 "최근 국내에서도 J-팝과 일본 인디 음악에 대한 관심이 꾸준히 증가하고 있다"며 "이번 레코초쿠 그룹과의 계약을 통해 플로의 음원 경쟁력을 더욱 강화하고, 이용자들이 폭넓은 글로벌 음악 경험을 누릴 수 있도록 하겠다"고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"10돈 200만원 더 싸대" 관광·골프치러 가더니 금 사러 우르르 "10돈 200만원 더 싸대" 관광·골프치러 가더니 금... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"출근길·점심 커피 다 끊을 판"…고환율에 원두 수입 2조 첫 돌파

'조폭 논란' 조세호, 패션 브랜드 결국 폐업…'손절'한 코오롱FnC

트럼프 "금리인하" 코드 맞출 차기 Fed 의장 3파전

전현무 "불법없었다" 해명했지만…경찰, '차량 내 링거' 조사 착수

멀리선 눈 덮힌 차, 가까이 가 보니 '하얀 똥' 범벅…범인은 '이것'

코스피 훨훨 날았는데...개미는 해외로 떠났다, 왜

믿고 타는 현대차, 美충돌안전평가 폭스바겐·혼다 제쳤다

새로운 이슈 보기