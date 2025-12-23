조해진, 당 지도부에 사과·결단 촉구 … "윤 정부 과오와 단절해야"

"국민의힘은 계엄을 막지 못하고 정권을 넘겨준 것을 국민과 당원에게 사과해야 한다."

3선 국회의원을 지낸 조해진 국민의힘 경남 김해시을 당협위원장이 23일 경남도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 이같이 밝혔다.

조 당협위원장은 "윤석열 전 대통령이 잘한 것이 있다고 해서 위헌, 위법한 계엄까지 잘했다고 하면 안 된다"라고 지적했다.

이어 "윤 전 대통령을 동정할 순 있지만, 그가 옳았고 그를 다시 모셔야 한다는 건 있을 수 없는 일"이라고 선을 그었다.

또 "윤 정부의 잘못에 대해 공동책임을 지면서, 다시는 같은 잘못을 반복하지 않도록 지난 과오와 확실하게 단절해야 한다"고 강조했다.

조 위원장은 내년 지방선거에서의 승리를 위해 당 지도부가 결단을 내려야 한다고 말했다.

그는 "내년 지방선거는 국민의 자유롭고 주체적인 삶을 독재 권력과 전체주의로부터 지켜낼 최후 방어선"이라며 "이재명 정권이 지방 권력까지 손에 넣게 되면 국민의 모든 삶의 영역에 체제 파괴의 대못이 박힐 것"이라고 진단했다.

그러면서 "국민들은 국민의힘이 지난 정부의 잘못과 단절하고 정권 견제를 위해 서로 화합하고 통합할 것을 바라고 있다"라며 "어떤 명분도 정권에 대한 비판, 견제라는 야당 본연의 책무에 앞설 수 없다"고 했다.

"국민의힘이 국민 신뢰를 얻어 힘을 가져야 정권이 올바르게 가게 할 수 있다"며 "신뢰와 지지가 정부, 여당으로 가게 되면 당도, 나라도 어려워질 것"이라고도 말했다.

조 위원장은 "당 지도부는 지난 정부의 잘못에 대해 공동책임을 지고 확실하게 단절해 조치와 결단을 내려야 하고, 이전 지도부는 지난 계엄과 총선 패배에 대한 책임에 대해 인정하고 사과하는 게 필요하다"며 "생각과 노선 차이는 있지만, 정권을 비판, 견제하는 야당으로의 기능 회복이란 공동 목표를 위해 통합해야 한다는 것엔 이견이 없을 것"이라고 했다.

아울러 "작은 차이를 넘어서 대의를 위해 손잡는 모습을 국민과 당원에게 보여줘야 한다"며 "범야권과 자유민주진영을 정권 심판의 깃발 아래 하나로 묶고 나라를 걱정하는 국민의 마음을 총집결하는 일에 당과 지도부가 즉각적 행동으로 나서달라"고 촉구했다.





