여주시의회, 3년 연속 종합청렴도 2등급 달성…'청렴 의정' 입증

박두형 여주시의장 "3년 연속 청렴 2등급 성과…시민 신뢰에 보답할 것"

경기 여주시의회(의장 박두형)가 국민권익위원회가 실시한 2025년도 공공기관 종합청렴도 평가에서 2등급을 획득, 3년 연속 2등급 달성이라는 성과를 거뒀다.

국민권익위원회의 종합청렴도 평가는 공공기관의 청렴체감도와 청렴노력도를 종합적으로 측정하는 제도로, 여주시의회는 전반적인 평가 항목에서 안정적인 점수를 받아 우수한 청렴 수준을 다시 한번 입증했다.

여주시의회는 지난 2023년부터 2025년까지 3년 연속 종합청렴도 2등급을 유지하며, 청렴한 의회 운영을 위한 지속적인 노력이 성과로 이어졌다는 평가를 받고 있다. 특히 의원 및 직원 대상 청렴 교육 강화, 반부패 실천 결의, 투명한 의정활동 운영 등 자율적인 청렴 문화 정착에 힘써왔다.

박두형 의장은 "3년 연속 종합청렴도 2등급 달성은 여주시의회가 시민의 눈높이에 맞는 청렴 의정을 위해 꾸준히 노력해 온 결과"라며 "앞으로도 청렴을 의정활동의 기본 가치로 삼아 시민에게 신뢰받는 의회가 되도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

여주시의회는 이번 평가 결과를 바탕으로 청렴도 1등급 도약을 목표로 반부패·청렴 정책을 더욱 강화하고, 공정하고 투명한 의회 운영을 지속해 나갈 방침이다.





