파주시, '누구나돌봄' 사업 2년 연속 최우수상 수상

경기 파주시는 경기도 '누구나돌봄' 사업에서 2년 연속 최우수상을 수상하며 시민 누구나 이용 가능한 지역 돌봄 체계를 안정적으로 정착시킨 성과를 인정받았다.

'누구나돌봄' 사업은 2024년 1월부터 시행된 경기도의 대표적인 생활밀착형 돌봄 사업으로, 파주시는 거동이 어렵거나 돌봄 공백이 발생한 시민에게 생활돌봄·동행돌봄·주거안전·식사지원·일시보호·의료재활·심리상담 등 7대 돌봄 서비스를 제공하고 있다.

파주시는 2025년 한 해 동안 총 1497명을 대상으로 2,495건의 돌봄 서비스를 제공했으며 현장 방문을 통해 돌봄 사각지대 발굴에 많은 노력을 기울여 왔다.

특히 임대 아파트 등의 취약지역에 누구나돌봄 서비스 거점을 설치하는 한편, '나눔냉장고' 및 '우리동네 함께라면' 등의 사업을 운영하고 민관 협력을 위한 다양한 자원을 연계해 기존 제도로는 포착되지 않던 고위험 가구를 적극 발굴하고 지원해온 점이 높은 평가를 끌어냈다.

실제 문산읍에 거주하는 80대 독거어르신 A씨는 급성기 수술·퇴원 후 생활에 어려움을 겪었으나, 누구나돌봄을 통해 생활·식사·동행 지원을 연계 받아 지역사회에서 안정적인 일상을 유지하고 있다.

파주시 관계자는 "2년 연속 최우수상은 현장 중심의 촘촘한 돌봄 체계가 만든 결과"라며 "앞으로도 누구나 필요할 때 도움을 받을 수 있는 돌봄 체계를 지속적으로 강화해 나가겠다"고 밝혔다.





파주=이종구 기자



