본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

파주시, '누구나돌봄' 사업 2년 연속 최우수상 수상

이종구기자

입력2025.12.23 14:22

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 파주시는 경기도 '누구나돌봄' 사업에서 2년 연속 최우수상을 수상하며 시민 누구나 이용 가능한 지역 돌봄 체계를 안정적으로 정착시킨 성과를 인정받았다.

파주시청 전경. 파주시 제공

파주시청 전경. 파주시 제공

AD
원본보기 아이콘

'누구나돌봄' 사업은 2024년 1월부터 시행된 경기도의 대표적인 생활밀착형 돌봄 사업으로, 파주시는 거동이 어렵거나 돌봄 공백이 발생한 시민에게 생활돌봄·동행돌봄·주거안전·식사지원·일시보호·의료재활·심리상담 등 7대 돌봄 서비스를 제공하고 있다.


파주시는 2025년 한 해 동안 총 1497명을 대상으로 2,495건의 돌봄 서비스를 제공했으며 현장 방문을 통해 돌봄 사각지대 발굴에 많은 노력을 기울여 왔다.

특히 임대 아파트 등의 취약지역에 누구나돌봄 서비스 거점을 설치하는 한편, '나눔냉장고' 및 '우리동네 함께라면' 등의 사업을 운영하고 민관 협력을 위한 다양한 자원을 연계해 기존 제도로는 포착되지 않던 고위험 가구를 적극 발굴하고 지원해온 점이 높은 평가를 끌어냈다.


실제 문산읍에 거주하는 80대 독거어르신 A씨는 급성기 수술·퇴원 후 생활에 어려움을 겪었으나, 누구나돌봄을 통해 생활·식사·동행 지원을 연계 받아 지역사회에서 안정적인 일상을 유지하고 있다.


파주시 관계자는 "2년 연속 최우수상은 현장 중심의 촘촘한 돌봄 체계가 만든 결과"라며 "앞으로도 누구나 필요할 때 도움을 받을 수 있는 돌봄 체계를 지속적으로 강화해 나가겠다"고 밝혔다.




파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"10돈 200만원 더 싸대" 관광·골프치러 가더니 금 사러 우르르 "10돈 200만원 더 싸대" 관광·골프치러 가더니 금... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'조폭 논란' 조세호, 패션 브랜드 아모프레 문 닫는다…'손절'한 코오롱FnC

트럼프 "금리인하" 코드 맞출 차기 Fed 의장 3파전

"10돈 200만원 더 싸대" 관광·골프치러 가더니 금 사러 우르르

"첫째 1000만원, 셋째는 1억원" 자식농사에 파격 지원 나선 농기계 전문기업

20억 건물 '투자 사기'…최준석 "빚 갚느라 월세살이" 고백

"출근길·점심 커피 다 끊을 판"…고환율에 원두 수입 2조 첫 돌파

삼성-오픈AI 동맹, 첫 결실 나왔다…삼성SDS, 국내 첫 파트너 계약

새로운 이슈 보기