본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

日, 대미 투자 후속조치…9조5000억원 규모 국채 발행

이승형기자

입력2025.12.23 14:36

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

추경 1000억엔 추가 출자 병행

일본 정부가 미국과 무역 협상을 타결하면서 약속한 5500억달러(약 816조원) 규모의 대미 투자와 관련해 일본무역보험(NEXI)의 재무 기반을 강화하기 위해 1조엔대(약 9조5000억원)의 국채 발행을 추진한다.


도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 다카이치 사나에 일본 총리. UPI연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 다카이치 사나에 일본 총리. UPI연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

23일 니혼게이자이신문 등에 따르면 일본 정부는 대미 투자 합의에 의한 일본 기업의 미국 현지 사업을 지원할 일본무역보험의 재무 기반 강화를 위해 '교부국채'라는 이름의 특별 국채를 1조원대 규모로 발행하는 계획을 논의 중이다.

일본은 지난 7월 미국과 관세협상을 타결하면서 5500억달러 규모의 대미 투자를 약속했고, 이를 위한 사업에 일본무역보험과 일본국제협력은행(JBIC) 등을 통해 출자나 융자 등을 할 것이라고 밝힌 바 있다. 일본무역보험은 수출입, 해외 투자 등과 관련된 무역보험을 제공하는 정부 출자 특수법인이다.


니혼게이자이신문은 "교부국채는 필요에 따라 현금으로 바꿀 수 있는 국채"라며 "2025년도 추경예산에 계상된 1000억엔의 추가 출자금과 함께 일본무역보험의 재무기반을 강화할 것"이라고 전했다.




이승형 기자 trust@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"나도 이거 받아 봤는데"…'카톡 선물하기' 1위 아이템, 역시 "나도 이거 받아 봤는데"…'카톡 선물하기' 1위 아... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"오늘 놓치면 100년 기다린다"…'쿼드러플 크리스마스' 뭐길래?

하루 54만개 주고받았다…'카톡 선물하기' 1위 인기템은?

"제주부터 한반도 누비고 북측으로"…美, 산타 추적 영상 공개

73억짜리 희귀 '포켓몬 카드' 경매 나온다…얼마에 팔릴까

유독 '이 말' 자주 쓰면 사이코패스?…대화 습관 유심히 살펴라

계란 다시 7000원으로…조류 AI에 수급 불안까지

中 역외위안화 환율 달러당 7위안 '붕괴'…15개월만

새로운 이슈 보기