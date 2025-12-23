본문 바로가기
양평군, ‘용문~홍천 철도’ 예타 통과…양평 동부권 발전 ‘청신호’

이종구기자

입력2025.12.23 13:03

용문~홍천 광역철도 예비타당성조사 통과
수도권 동부·강원권 연결 핵심 교통축 확보
1조1000억원 투입…지역 도약 계기 마련

경기 양평군(군수 전진선)은 지난 22일 기획재정부 재정사업평가위원회에서 '용문~홍천 광역철도 건설사업'이 예비타당성조사를 통과하며 본격적인 사업 추진의 발판을 마련했다고 23일 밝혔다.

양평군청 전경. 양평군 제공

양평군청 전경. 양평군 제공

이번에 타당성을 확보한 용문~홍천 광역철도 사업은 양평군 용문역에서 강원특별자치도 홍천군까지 총연장 32.7㎞를 잇는 단선 광역철도 노선으로, 총사업비는 약 1조1000억원 규모다. 해당 노선은 강원권 최초의 광역철도로, 수도권 동부와 강원 내륙을 연결하는 핵심 교통 인프라로 평가받고 있다.


양평군은 이번 예비타당성조사 통과를 통해 단월, 청운 등 양평 동부권 지역의 수도권 접근성 개선은 물론, 생활인구 유입 확대와 관광·정주 여건 개선, 지역 경제 활성화 등 다양한 효과가 기대된다고 설명했다. 특히 교통 인프라 확충을 통한 지역 간 균형 발전과 지방 소멸 위기 대응 측면에서도 중요한 의미를 갖는다.

전진선 양평군수는 "용문~홍천 광역철도는 양평군민의 오랜 염원이자, 양평의 미래 발전을 좌우할 핵심 사업"이라며 "이번 예비타당성조사 통과는 양평군이 수도권 동부의 중심 도시로 도약하는 중요한 전환점이 될 것"이라고 밝혔다.


이어 "그동안 사업 추진을 위해 힘써 주신 정부와 관계 기관에 감사드리며, 앞으로도 경기도, 강원특별자치도, 국토교통부 등과 긴밀히 협력해 후속 절차가 차질 없이 진행될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.


양평군은 향후 기본계획 수립과 실시설계 등 후속 절차에 적극 대응하는 한편, 광역철도 개통에 대비한 역세권 개발 및 지역 연계 발전 전략도 단계적으로 마련해 나갈 계획이다.




양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr








 

