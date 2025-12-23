본문 바로가기
[포토] 제임스 로빈슨 교수, 서울 국제 디딤돌소득 포럼서 강연

강진형기자

입력2025.12.23 10:55

2024 노벨 경제학상을 수상한 제임스 로빈슨 시카고대 교수가 23일 서울 중구 동대문디자인플라자에서 열린 '2025 서울 국제 디딤돌소득 포럼'에 참석해 '경제성장과 사회적 분배, 복지 : 정부의 역할'이란 주제로 발표 하고 있다.





