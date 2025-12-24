[2026 정시]광운대, 808명 선발…학폭 조치사항 반영 조건 신설

8~9호는 '부적격'

광운대학교는 2026학년도 정시모집에서 가군 245명, 나군 139명, 다군 424명 등 총 808명을 모집한다.

'정원 외 농어촌학생', '특성화고 졸업자', '특성화고 등을 졸업한 재직자' 전형은 수시모집 미충원 인원을 정시모집으로 이월해 선발한다. 수시모집 결과에 따라 변경된 모집인원은 원서접수 전날인 오는 28월 학교 입학 홈페이지에 공지할 예정이다.

정시 가·나·다군의 수능 '일반학생전형', '농어촌학생전형(정원 외)', 가·나군의 수능 '기회균형전형(정원 내)'과 '특성화고졸업자전형(정원 외)'은 수능 100%로 선발한다. 정시 다군 수능 '일반학생전형-스포츠융합과학과'는 1단계에서 수능 60%와 학교생활기록부 40%를 합산해 선발 후 2단계에서 1단계 성적 70%와 실기 고사 30%를 합산해 선발한다. 학생부종합 '특성화고 등을 졸업한 재직자 전형'(정원 내 ·외)은 서류종합평가 100%로 선발하며, 수능 최저학력기준은 없다.

광운대는 첨단학과로 전자정보공과대학의 반도체시스템공학부 반도체시스템공학전공, 인공지능융합대학 로봇학부 AI로봇전공, 경영대학 경영학부 빅데이터경영전공을 모집한다.

또한, 자율전공학부(자연) 257명과 자율전공학부(인문) 146명 등 총 403명을 정시 수능 일반학생전형(다군)에서 선발한다. 자율전공학부는 입학 후 계열 제한 없이 모든 전공을 선택할 수 있으며, 전공별 인원 제한 없어 원하는 학과로 모두 진입(일부학과·전공 제외)이 가능하다.

김문석 광운대 입학처장 원본보기 아이콘

올해부터 학교폭력 조치사항 반영 조건이 신설됐다. 수능 '일반학생전형', '일반학생전형-스포츠융합과학과', '기회균등전형', '농어촌학생전형', '특성화고졸업자전형'에서 1~3호까지는 3점 감점(전형 총점 기준 0.3%), 4~5호는 30점 감점(전형 총점 기준 3%), 6~7호는 50점 감점(전형 총점 기준 5%), 8~9호는 '부적격' 처리된다.

학생부 종합 '특성화고 등을 졸업한 재직자 전형'은 서류 종합평가 시 정성평가로 반영한다.

수능 반영지표는 표준점수와 변환표준점수 등을 활용한다. 수학·과학 영역은 전형별 모집단 위에 따라 가산점이 부여된다. 입학원서 접수는 오는 29일 오전 10시부터 31일 오후 5시까지다. 인터넷으로만 접수 가능하다. 1단계 합격자('일반전형-스포츠융합학과')는 2026년 1월 19일 오후 3시, 최초 합격자는 2월 2일 오후 3시에 학교 입학 홈페이지를 통해 발표된다.





오주연 기자 moon170@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>