사회
[2026 정시]광운대, 808명 선발…학폭 조치사항 반영 조건 신설

오주연기자

입력2025.12.24 11:30

8~9호는 '부적격'

광운대학교는 2026학년도 정시모집에서 가군 245명, 나군 139명, 다군 424명 등 총 808명을 모집한다.


'정원 외 농어촌학생', '특성화고 졸업자', '특성화고 등을 졸업한 재직자' 전형은 수시모집 미충원 인원을 정시모집으로 이월해 선발한다. 수시모집 결과에 따라 변경된 모집인원은 원서접수 전날인 오는 28월 학교 입학 홈페이지에 공지할 예정이다.

[2026 정시]광운대, 808명 선발…학폭 조치사항 반영 조건 신설
정시 가·나·다군의 수능 '일반학생전형', '농어촌학생전형(정원 외)', 가·나군의 수능 '기회균형전형(정원 내)'과 '특성화고졸업자전형(정원 외)'은 수능 100%로 선발한다. 정시 다군 수능 '일반학생전형-스포츠융합과학과'는 1단계에서 수능 60%와 학교생활기록부 40%를 합산해 선발 후 2단계에서 1단계 성적 70%와 실기 고사 30%를 합산해 선발한다. 학생부종합 '특성화고 등을 졸업한 재직자 전형'(정원 내 ·외)은 서류종합평가 100%로 선발하며, 수능 최저학력기준은 없다.


광운대는 첨단학과로 전자정보공과대학의 반도체시스템공학부 반도체시스템공학전공, 인공지능융합대학 로봇학부 AI로봇전공, 경영대학 경영학부 빅데이터경영전공을 모집한다.


또한, 자율전공학부(자연) 257명과 자율전공학부(인문) 146명 등 총 403명을 정시 수능 일반학생전형(다군)에서 선발한다. 자율전공학부는 입학 후 계열 제한 없이 모든 전공을 선택할 수 있으며, 전공별 인원 제한 없어 원하는 학과로 모두 진입(일부학과·전공 제외)이 가능하다.

김문석 광운대 입학처장

김문석 광운대 입학처장

올해부터 학교폭력 조치사항 반영 조건이 신설됐다. 수능 '일반학생전형', '일반학생전형-스포츠융합과학과', '기회균등전형', '농어촌학생전형', '특성화고졸업자전형'에서 1~3호까지는 3점 감점(전형 총점 기준 0.3%), 4~5호는 30점 감점(전형 총점 기준 3%), 6~7호는 50점 감점(전형 총점 기준 5%), 8~9호는 '부적격' 처리된다.

학생부 종합 '특성화고 등을 졸업한 재직자 전형'은 서류 종합평가 시 정성평가로 반영한다.


수능 반영지표는 표준점수와 변환표준점수 등을 활용한다. 수학·과학 영역은 전형별 모집단 위에 따라 가산점이 부여된다. 입학원서 접수는 오는 29일 오전 10시부터 31일 오후 5시까지다. 인터넷으로만 접수 가능하다. 1단계 합격자('일반전형-스포츠융합학과')는 2026년 1월 19일 오후 3시, 최초 합격자는 2월 2일 오후 3시에 학교 입학 홈페이지를 통해 발표된다.





오주연 기자 moon170@asiae.co.kr
