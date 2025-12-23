본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

금융

은행연합회, 경찰청과 가족 자녀 돌봄 지원 업무협약 체결

오규민기자

입력2025.12.23 14:01

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

1000가정에 민간 돌봄서비스
5억원 규모 바우처 제공

은행연합회와 경찰청이 23일 서울 중구 은행회관에서 경찰 가족의 자녀 돌봄 지원을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.


이번 협약은 교대근무와 야간근무가 잦은 경찰관들의 육아 공백을 메우고 돌봄 부담을 덜어줌으로써 국가적 과제인 저출생 문제 해결에 기여하기 위해 마련됐다. 은행연합회는 은행권 사회적 책임 프로젝트의 일환으로 진행되는 이번 협약을 통해 육아 도움이 절실한 전국 경찰관 1000가정에 총 5억원 상당의 민간 아이돌봄 바우처를 지원하기로 했다.

지원 대상은 자녀수·연령, 근무형태 등을 종합적으로 고려해 경찰청에서 12월 중 선정하며, 선정된 가정은 가구당 50만 원의 바우처를 지급받아 내년 1월부터 본인의 근무 스케줄과 자녀의 연령에 따라 필요한 돌봄 서비스를 자유롭게 이용할 수 있다.

서울 중구 은행연합회관. 강진형 기자

서울 중구 은행연합회관. 강진형 기자

AD
원본보기 아이콘

유재성 경찰청장 직무대행은 "야간·교대근무 등 경찰 업무 특성상 자녀 양육에 어려움을 겪는 동료 경찰관들이 많은 상황에서, 이번 협약이 양육 부담을 조금이나마 덜어주는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로 경찰관들이 국민의 안전을 지키는 본연의 직무에 더욱 안정적으로 전념할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.


조용병 은행연합회 회장은 "국민의 안전을 위해 헌신하는 경찰관들의 양육 부담을 경감하는 데 은행권이 힘을 보태게 되어 뜻깊다"며, "앞으로도 우리 사회의 돌봄 문제 해결과 저출생 극복을 위해 지속적인 관심을 기울이겠다"고 말했다.




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"나도 이거 받아 봤는데"…'카톡 선물하기' 1위 아이템, 역시 "나도 이거 받아 봤는데"…'카톡 선물하기' 1위 아... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"오늘 놓치면 100년 기다린다"…'쿼드러플 크리스마스' 뭐길래?

하루 54만개 주고받았다…'카톡 선물하기' 1위 인기템은?

"제주부터 한반도 누비고 북측으로"…美, 산타 추적 영상 공개

73억짜리 희귀 '포켓몬 카드' 경매 나온다…얼마에 팔릴까

유독 '이 말' 자주 쓰면 사이코패스?…대화 습관 유심히 살펴라

계란 다시 7000원으로…조류 AI에 수급 불안까지

中 역외위안화 환율 달러당 7위안 '붕괴'…15개월만

새로운 이슈 보기