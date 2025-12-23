'산타랠리' 훈풍…코스피, 사흘째 오르며 4120선 안착

23일 국내 증시가 장 초반 혼조세다. 코스피는 외국인과 기관의 동반 순매수로 4120선에 안착했다.

이날 오전 9시 20분 기준 코스피는 전일 대비 22.72포인트(0.55%) 오른 4128.65에 거래되고 있다. 앞서 지수는 전장 대비 21.47포인트(0.52%) 상승한 4127.40으로 출발해 상승세를 유지하고 있다.

개인이 홀로 2167억원을 순매도할 동안 외국인과 기관이 각각 784억원, 1510억원을 순매수했다. 코스피200 선물시장에선 외국인이 2674억원을 사들인 반면 개인과 기관이 각각 1680억원, 1363억원을 내다 팔았다.

코스피 시가총액 상위권은 대부분 상승세다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 588,000 전일대비 8,000 등락률 +1.38% 거래량 791,650 전일가 580,000 2025.12.23 09:26 기준 관련기사 고배당 기업에 눈 돌려볼 때...부족한 주식자금 마련 방법은[굿모닝 증시]돌아온 외국인과 '산타 랠리' 기대감'외국인·기관' 매수에 코스피 4100선 회복 마감 전 종목 시세 보기 close (2.24%), HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 529,000 전일대비 15,000 등락률 +2.92% 거래량 64,347 전일가 514,000 2025.12.23 09:26 기준 관련기사 HD현대중공업, 페루 '차세대 잠수함' 공동개발 계약 체결HD현대에코비나 공식 출범…HD현대, 베트남 생산거점 확보4000피 회복…코스닥은 1.6%↑ 전 종목 시세 보기 close (1.56%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 111,850 전일대비 1,350 등락률 +1.22% 거래량 6,796,467 전일가 110,500 2025.12.23 09:26 기준 관련기사 고배당 기업에 눈 돌려볼 때...부족한 주식자금 마련 방법은[굿모닝 증시]돌아온 외국인과 '산타 랠리' 기대감반도체 현장 점검한 이재용…"과감한 혁신·투자로 기술 경쟁력 회복" 강조 전 종목 시세 보기 close (1.36%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 288,000 전일대비 1,000 등락률 -0.35% 거래량 193,354 전일가 289,000 2025.12.23 09:26 기준 관련기사 "이러니 세계서 안심하고 타지" 전항목 최고 등급도…美 경쟁사 압도한 현대차그룹전기차 부진, 현대차 덮쳤다…울산 생산라인 20% 감축코스피, 4100선 회복…삼성전자·SK하이닉스 강세 전 종목 시세 보기 close (1.04%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 78,400 전일대비 400 등락률 +0.51% 거래량 796,777 전일가 78,000 2025.12.23 09:26 기준 관련기사 고배당 기업에 눈 돌려볼 때...부족한 주식자금 마련 방법은연말·연초 증시...고배당 기업에 눈 돌려볼까HD현대에코비나 공식 출범…HD현대, 베트남 생산거점 확보 전 종목 시세 보기 close (0.38%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,724,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 8,811 전일가 1,724,000 2025.12.23 09:26 기준 관련기사 [클릭 e종목]삼성바이오, 추가 증설 지속 전망코스피, 4100선 회복…삼성전자·SK하이닉스 강세美 첫 생산시설 확보한 삼성바이오…'리스크 헤지'로 공급망 대응력 높인다(종합) 전 종목 시세 보기 close (0.35%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 895,000 전일대비 9,000 등락률 +1.02% 거래량 20,455 전일가 886,000 2025.12.23 09:26 기준 관련기사 방위산업, 내년 수출 가시성↑…매수 적기4000피 회복…코스닥은 1.6%↑코스닥 장중 2% 상승…外人·기관 양매수 전 종목 시세 보기 close (0.34%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 120,800 전일대비 300 등락률 -0.25% 거래량 118,954 전일가 121,100 2025.12.23 09:26 기준 관련기사 "이러니 세계서 안심하고 타지" 전항목 최고 등급도…美 경쟁사 압도한 현대차그룹전기차 부진, 현대차 덮쳤다…울산 생산라인 20% 감축코스피 4000대 회복…1.53% 상승출발 전 종목 시세 보기 close (0.33%)가 강세다. 반면 KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 126,900 전일대비 400 등락률 +0.32% 거래량 101,221 전일가 126,500 2025.12.23 09:26 기준 관련기사 4000피 회복…코스닥은 1.6%↑코스피 4000대 회복…1.53% 상승출발코스피, 하루 만에 4000선 붕괴…외국인·기관 '팔자'에 약세 마감 전 종목 시세 보기 close (-0.24%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 386,500 전일대비 3,000 등락률 -0.77% 거래량 42,905 전일가 389,500 2025.12.23 09:26 기준 관련기사 코스피, 4100선 회복…삼성전자·SK하이닉스 강세4000피 회복…코스닥은 1.6%↑코스닥 장중 2% 상승…外人·기관 양매수 전 종목 시세 보기 close (-0.26%)은 약세다.

같은 시간 코스닥은 전일 대비 1.52포인트(0.16%) 내린 927.62에 거래되고 있다. 앞서 지수는 3.34포인트(0.36%) 오른 932.48로 개장했으나 이내 하락 전환했다. 외국인이 789억원을 순매도할 동안 개인과 기관이 각각 1116억원, 47억원을 순매수 중이다.

코스닥 시총 상위권은 매도 우위다. 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 490,500 전일대비 18,000 등락률 +3.81% 거래량 438,580 전일가 472,500 2025.12.23 09:26 기준 관련기사 '외국인·기관' 매수에 코스피 4100선 회복 마감4000피 회복…코스닥은 1.6%↑코스닥 장중 2% 상승…外人·기관 양매수 전 종목 시세 보기 close (8.15%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 443,500 전일대비 4,000 등락률 +0.91% 거래량 163,574 전일가 439,500 2025.12.23 09:26 기준 관련기사 '대장주도 다 넘어간다' 뒤숭숭… "네이버, 셀트리온 남았다면 진작 '천스닥'"[코스닥 활성화]②코스피, 4100선 회복…삼성전자·SK하이닉스 강세4000피 회복…코스닥은 1.6%↑ 전 종목 시세 보기 close (1.14%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 46,400 전일대비 50 등락률 +0.11% 거래량 69,981 전일가 46,350 2025.12.23 09:26 기준 관련기사 코스피, 4100선 회복…삼성전자·SK하이닉스 강세코스피 4000대 회복…1.53% 상승출발코스피, 하루 만에 4000선 붕괴…외국인·기관 '팔자'에 약세 마감 전 종목 시세 보기 close (0.65%)가 오름세인 반면 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 227,000 전일대비 7,500 등락률 -3.20% 거래량 67,822 전일가 234,500 2025.12.23 09:26 기준 관련기사 4000피 회복…코스닥은 1.6%↑코스닥 장중 2% 상승…外人·기관 양매수코스피 4000대 회복…1.53% 상승출발 전 종목 시세 보기 close (-2.56%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 169,900 전일대비 2,300 등락률 -1.34% 거래량 87,660 전일가 172,200 2025.12.23 09:26 기준 관련기사 4000피 회복…코스닥은 1.6%↑코스닥 장중 2% 상승…外人·기관 양매수코스피, 하루 만에 4000선 붕괴…외국인·기관 '팔자'에 약세 마감 전 종목 시세 보기 close (-0.81%), 코오롱티슈진 코오롱티슈진 950160 | 코스닥 증권정보 현재가 75,100 전일대비 200 등락률 -0.27% 거래량 48,917 전일가 75,300 2025.12.23 09:26 기준 관련기사 코스피, 하루 만에 4000선 붕괴…외국인·기관 '팔자'에 약세 마감코스피, 4000선 하회 출발 후 회복 시도…코스닥도 약세코스피, 4050선 회복…반도체 강세에 1%대 반등 전 종목 시세 보기 close (-0.80%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 96,900 전일대비 1,100 등락률 -1.12% 거래량 591,903 전일가 98,000 2025.12.23 09:26 기준 관련기사 '외국인·기관' 매수에 코스피 4100선 회복 마감연말·연초 증시...고배당 기업에 눈 돌려볼까4000피 회복…코스닥은 1.6%↑ 전 종목 시세 보기 close (-0.41%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 183,800 전일대비 1,600 등락률 -0.86% 거래량 139,308 전일가 185,400 2025.12.23 09:26 기준 관련기사 4000피 회복…코스닥은 1.6%↑코스닥 장중 2% 상승…外人·기관 양매수예상 못한 반대매매 위기...연 4%대 최저금리로 당일 대환 전 종목 시세 보기 close (-0.32%), 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 236,500 전일대비 1,500 등락률 -0.63% 거래량 40,113 전일가 238,000 2025.12.23 09:26 기준 관련기사 우량주 하락을 저가매수 기회로? 투자금이 더 필요하다면 연 4%대 금리로4000피 회복…코스닥은 1.6%↑코스닥 장중 2% 상승…外人·기관 양매수 전 종목 시세 보기 close (-0.21%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 158,600 전일대비 300 등락률 -0.19% 거래량 73,027 전일가 158,900 2025.12.23 09:26 기준 관련기사 '대장주도 다 넘어간다' 뒤숭숭… "네이버, 셀트리온 남았다면 진작 '천스닥'"[코스닥 활성화]②'외국인·기관' 매수에 코스피 4100선 회복 마감코스피, 4100선 회복…삼성전자·SK하이닉스 강세 전 종목 시세 보기 close (-0.19%)은 내림세다.

업종별로는 생명보험(+3.09%), 방송 엔터테인먼트(+2.47%), 조선(+2.31%)이 상승세다. 반면 기타금융(-5.41%), 창업투자(-5.32%), 비철금속(-1.97%)은 하락세다.

이날 원·달러 환율은 엔화 약세 지속 등의 영향으로 소폭 상승하며 연고점에 한발짝 더 다가섰다. 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율은 0.1원 내린 1480.0원으로 출발한 뒤 1480원대에서 등락 중이다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>