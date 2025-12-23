이노스페이스 '한빛-나노' 오늘 오전 10시 첫 상업발사

우천으로 발사 미뤄져…"현재 정상 수행"

우주발사체 기업 이노스페이스가 한국시간 23일 오전 10시 브라질 알칸타라 우주기지에서 '한빛-나노'의 첫 상업발사를 시도한다.

이노스페이스는 현지에서 내리던 비가 소강상태에 접어들어 발사 운용 절차를 재개하고 정상 수행하고 있다며 발사 시각을 공지했다.

당초 이노스페이스는 이날 오전 3시 45분 발사를 목표로 했으나, 기지에 비가 예보돼 발사 시각을 미뤘다. 이후 비가 그치면서 한빛-나노는 오전 5시 47분 기립해 기능 점검을 마쳤고, 오전 6시 27분에는 연료와 산화제 충전을 시작했다.

이노스페이스는 브라질·인도 고객사의 소형위성 5기, 비분리 실험용 장치 3기 등 정규 탑재체 8기를 우주로 보낸다. 발사 전 과정은 공식 유튜브 채널을 통해 생중계한다.





노경조 기자



