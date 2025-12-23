SK AX, 농협 차세대 정보시스템 구축…AI로 데이터 활용 돕는다

'상호금융 차세대 정보계 시스템 구축 사업' 개시

마케팅·데이터 플랫폼 구축…AI 데이터 분석 포털도

SK AX는 농협의 고객 맞춤형 금융서비스 강화를 돕기 위한 '상호금융 차세대 정보계 시스템 구축 사업'에 나섰다고 23일 밝혔다.

이번 프로젝트는 전국 1110개 농·축협을 대상으로 하며, 지역·업종별 영업환경을 데이터화해 고객관리와 마케팅에 활용하도록 돕는다. 아울러 업무 시스템에 인공지능(AI)을 적용해 직원 누구나 데이터를 쉽게 활용할 수 있도록 할 예정이다.

SK AX 로고. SK AX 제공 AD 원본보기 아이콘

SK AX는 향후 2년에 걸쳐 ▲고객의 실시간 관심과 행동 패턴을 포착해 개인화 고객관리를 수행하는 '마케팅 플랫폼' ▲데이터 품질·정확성·속도를 끌어올리는 '데이터 플랫폼' ▲데이터를 쉽게 탐색·분석·활용할 수 있는 BI(Business Intelligence) 포털을 구현하게 된다.

마케팅 플랫폼은 고객 행동과 관심 데이터를 분석해 고객이 필요로 하는 금융 서비스를 먼저 추천하는 AI 기반 맞춤 제안 기능을 적용하는 것으로, 농·축협의 '먼저 돕는 금융 서비스' 체계를 지원하게 된다. 고객 정보를 한 화면에서 확인할 수 있는 싱글뷰 상담환경을 도입해 현장에서 상담 정확도와 처리 속도를 끌어올릴 것으로 기대된다.

데이터 플랫폼은 부서나 시스템별로 달랐던 용어를 표준화하고 데이터 변경 이력과 영향도를 자동 추적하는 메타데이터 관리 체계를 적용하는 것이 핵심이다. 전국 농·축협이 동일한 기준으로 고객 정보를 조회·활용하면서 업무 효율이 높아질 것으로 보인다.

자연어로 질문하면 AI가 분석을 수행하는 셀프 BI 기능도 농·축협의 고객 응대 역량을 강화할 것으로 기대된다. 기술 숙련도에 상관없이 직원 누구나 쉽게 데이터를 활용할 수 있게 돼 모든 고객이 균일한 서비스를 제공받을 것으로 기대된다.

SK AX 관계자는 "전국 농·축협 조합원과 준조합원, 지역 주민 등 고객군을 세분화하고 생성형 AI를 기반으로 한 고객 분석이 이뤄질 것"이라며 "이를 통해 정교하고 체계적인 고객관리와 마케팅이 가능해질 것으로 기대된다"고 설명했다.

SK AX는 자체 개발한 AI 기반 개발 자동화 플랫폼 '다비스(DAVIS)'를 프로젝트 전반에 적용한다. 이를 통해 요구사항 분석과 데이터 모델 설계, 테스트 자동화 등 반복 업무를 AI가 지원해 분석·설계 기간이 단축되고 설계 변경 이력과 영향도가 실시간 파악돼 개발 품질도 높아질 것으로 기대된다.

김남식 SK AX 금융사업본부장은 "농·축협의 고유한 구조와 운영방식을 고려한 AI 기반 AX 모델을 구축해 데이터·AI 활용에서 확실한 경쟁력을 확보하도록 지원하겠다"면서 "이번 사업이 농·축협 금융 의사결정 전반 및 고객 서비스 수준을 한 단계 끌어올리는 전환점이 될 것"이라고 말했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>