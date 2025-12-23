경기도, 노후 대기오염방지시설 7곳 재도색 완료

경기도가 산업단지 내 7곳의 노후 대기오염방지시설을 재도색(repainting)했다.

지난해에 이어 진행된 이번 사업은 경기도가 재도색 비용의 85~90%를 지원했으며 삼화페인트공업(주)이 페인트를 무상으로 지원하고 (사)안산시흥환경기술인협회가 보조 사업자로 참여했다.

경기도는 이번 작업을 통해 재정 부족 등의 이유로 대기오염방지시설 관리에 어려움을 겪는 영세사업장의 경제적 부담을 덜어주고, 산업단지 외관을 개선하는 동시에 대기오염방지시설의 내구성을 높여 대기질 개선 효과에 기여할 것으로 보고 있다.

경기도는 참여 사업장의 긍정적 반응에 따라 2026년에도 사업을 지속적으로 추진한다.

김경호 경기도 기후환경관리과장은 "재도색 사업은 방지시설의 부식방지 및 내구성을 강화하면서 산업단지의 이미지를 개선하는 만큼 앞으로도 더 많은 기업이 환경개선 혜택을 누릴 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



