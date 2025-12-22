日 도쿄전력, 후쿠시마 사고 15년 만에 원전 재가동

원자로 6호기, 내년 1월 20일 재가동 목표

후쿠시마 제1원전 운영사인 일본 도쿄전력이 2011년 동일본 대지진 당시 사고 이후 15년 만에 처음으로 원전 재가동에 나설 전망이다.

22일 니혼게이자이신문, 공영 NHK방송 등 현지 언론에 따르면 원전 운영사 도쿄전력은 일본 니가타현 가시와자키·가리와 원전(가시와자키 원전)의 원자로 7기 중 6호기를 내년 1월 20일 재가동하는 방안을 조율하고 있다. 이날 니가타현의회는 재가동을 용인할 뜻을 밝힌 하나즈미 히데요 지사의 판단에 동의하는 내용 등을 담은 결의안을 다수 찬성으로 가결했다.

도쿄전력은 지역 동의 절차가 사실상 마무리되면서 가시와자키 원전 6호기 재가동을 위해 원자력규제위원회에 설비 검사 확인을 신청할 예정이다.

도쿄에서 북서쪽으로 220㎞ 떨어진 가시와자키 원전은 원자로 7기로 구성된다. 합계 출력 821만2000㎾로 단일 원전 중에는 세계에서 가장 큰 것으로 알려졌다. 부지 총면적은 넓이가 약 4만7000㎡인 도쿄돔 90개분에 이른다.

해당 원전은 후쿠시마 제1발전소 사고 직후 일본 전역의 54기 원자로와 함께 가동이 중단됐다. 이후 전력난 심화로 일본 정부는 가동할 수 있는 33개 원자로 중 14개를 재가동한 상황이다.

도쿄전력이 운영하는 원전이 재가동되는 것은 이번이 처음이다. 이는 최근 인공지능(AI) 데이터센터 급증 등으로 전력 수요가 늘어난 데 따른 것으로 풀이된다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



