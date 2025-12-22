'사생활 논란' 정희원, MBC 라디오 쉼표 폐지

방송 5분전 공지 "본인 사정 교체"

'저속노화' 전문가 정희원씨가 진행해온 MBC 라디오 표준FM '정희원의 라디오 쉼표'가 사생활 논란 속 폐지됐다.

22일 오전 정규 방송 5분 전 제작진은 "'라디오 쉼표' 진행자의 개인적 사정으로 '라디오 문화센터'를 편성하게 됐다"며 "청취자 여러분들의 너른 양해 바란다"고 알렸다.

사실상 19일 방송을 끝으로 폐지됐다. '라디오 쉼표' 측은 공식 인스타그램 계정을 삭제했고, 구독자 약 2만명이 팔로우하던 유튜브 계정의 기존 콘텐츠도 모두 비공개 처리했다. MBC 측은 "본인 사정으로 인해 이같이 결정했다"고 밝혔다.

정씨는 국내에 '저속노화' 개념을 전파해온 전문가로 알려졌다. 서울아산병원 노년내과 교수직에서 퇴사한 뒤 지난해 7월부터 해당 프로그램을 맡아 왔으며, 최근 서울시에 사의를 표명해 건강총괄관 직에서도 물러날 예정이다.

정씨는 위촉연구원으로 일하던 30대 여성 A씨가 자신을 스토킹했다며 공갈미수·주거침입 혐의로 고소했다. 이에 A씨는 "권력관계 속에서 발생한 젠더 기반 폭력"이라고 주장하며 강제추행 혐의 등으로 맞고소했다. A씨는 위력에 의한 강제추행, 저작권법 위반, 무고, 명예훼손 등의 혐의를 추가로 제기한 것으로 전해졌다. 이 과정에서 두 사람이 주고받은 메신저 일부가 공개되기도 했다.





