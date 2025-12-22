[포토] 석유화학업계 사업재편은 어떻게 되나?

김정관 산업통상부 장관이 22일 서울 중구 대한상공회의소 챔버라운지에서 열린 석유화학산업 구조개편의 성공적 이행을 위한 '석유화학업계 사업재편 CEO 간담회'에 참석, 발언하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>