김정관 산업통상부 장관이 22일 서울 중구 대한상공회의소 챔버라운지에서 열린 석유화학산업 구조개편의 성공적 이행을 위한 '석유화학업계 사업재편 CEO 간담회'에 참석, 발언하고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스"젊은이들 이탈 막아라" 낮에 공무원 하고 밤에 강... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 석유화학업계 사업재편은 어떻게 되나?
2025년 12월 22일(월)
김정관 산업통상부 장관이 22일 서울 중구 대한상공회의소 챔버라운지에서 열린 석유화학산업 구조개편의 성공적 이행을 위한 '석유화학업계 사업재편 CEO 간담회'에 참석, 발언하고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"건물 40만채 붕괴, 사망자 1만8000명…경제 피해 800조원" 日 충격 보고서
생활고 시달리던 두 청년, 빌린 땅 팠다가 9000만원 다이아 발견
"연대·고대·가톨릭대 의대 붙었지만 안 갈래요"…수시 합격자 절반 '미등록' 왜?
"그 누구보다 열심히 살았을 텐데"…유품으로 남은 청년의 흔적 [2025 무연고사 리포트③]
"내년 최대 10배 폭등, 200달러 간다" 부자아빠, 비트코인 이어 콕 집은 '이것'
"10만원입니다" 가격 듣고 커진 눈…아이들 연말 선물 소비 양극화
생활고 시달리던 두 청년, 빌린 땅 팠다가 9000만원 다이아 발견
어떻게 이런 일이…로또 1등 자동 2장 한 매장서 터졌다
낮엔 공무원, 밤엔 댄스 강사 해도돼…MZ 이탈 막기 특단 조치
웨이모는 멈추고, 테슬라는 달렸다…美샌프란 정전 쇼크 후폭풍