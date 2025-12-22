중진공, 전국 6개 연수원 개방…누구나 신청 가능

새해 ‘공감연수원’ 동계 집중개방

중소벤처기업진흥공단은 내년 1월 1일부터 31일까지 한 달간 연수원 시설을 개방하는 '공감연수원' 동계 집중개방을 실시한다고 22일 밝혔다.

이번 동계 집중개방은 지난 하계 첫 연수원 집중개방에 이어 두 번째로 추진됐다. 공공기관이 보유한 연수 시설을 개방해 공공시설의 활용 가치를 높이고, 지역사회와 상생을 강화하기 위해 마련됐다.

개방 대상은 안산, 태백, 천안, 광주, 경산, 진해 등 전국 6개 연수원이다. 다만 태백의 강원연수원은 중소기업 및 중소기업 임직원으로 한정해 개방한다.

집중개방 기간에는 강의실과 체육시설, 세미나실 등 주요 시설을 개방하며, 연수원 방문 이용객에게는 소정의 기념품을 증정할 예정이다. 아울러 VR(가상현실) 기반 '시설 미리보기' 기능을 도입하는 등 대관 신청 시스템을 개선해 이용자의 접근성과 편의성도 한층 높였다.

조한교 중진공 인력성장이사는 "새해를 맞아 지역사회와 함께 연수원의 문을 여는 '공감연수원'이 더 많은 국민에게 의미 있게 다가가길 바란다"며, "앞으로도 지역과 상생하는 열린 연수원의 역할을 다하겠다"고 했다.





