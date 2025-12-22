신한은행, 2년 연속 '넷제로 챌린지X' 참여…"기후테크 스타트업 지원"

신한은행은 범국가 탄소중립 프로젝트인 '2026 넷제로 챌린지X'에 참여한다고 22일 밝혔다.

이 프로젝트는 온실가스 감축 및 기후위기 적응 분야에서 혁신기술을 보유한 유망 기후테크 스타트업을 발굴해 그린 유니콘 기업으로의 성장을 지원하고, 국가 탄소중립과 녹색성장 실현에 기여하기 위해 추진되고 있다. 대통령 직속 2050 탄소중립녹색성장위원회가 주관한다.

지난해 탄녹위를 중심으로 관계부처와 공공기관, 민간기업 등 30여개 기관이 협력해 프로젝트가 출범했으며 한 해 동안 총 56개 기후테크 스타트업이 선정돼 벤처캐피탈(VC)투자 연계, 사업화 지원, 규제 특례 등의 지원을 받았다. 탄녹위는 이날 공고를 통해 내년 1월부터 각 참여기관별 스타트업 선정 절차를 진행한다.

신한은행은 출범 첫 해부터 시중은행 중 유일하게 규제샌드박스와 공공조달, 녹색금융 등 간접 지원을 담당하는 기관으로 참여했으며, '넷제로 챌린지X'에 선정된 스타트업에 맞춤형 녹색금융을 제공해왔다. 신한은행은 내년에도 신용보증기금과 기술보증기금과의 협약보증 상품을 활용해 보증비율 상향, 보증료·평가 수수료 감면, 대출금리 우대, ESG 경영 컨설팅 등 맞춤형 녹색금융 지원을 제공할 예정이다.

신한은행 관계자는 "생산적 금융 확대 관점에서 기후테크 스타트업 생태계를 강화하고, 미래 성장 동력으로 육성하는 데 금융의 역할과 책임을 다하겠다"고 말했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



