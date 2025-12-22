안산시, 내년부터 지자체 첫 '병역의무 이행 청년카드' 발급

풋살장·캠핑장 등 이용료 감면…평생교육기관 수강료 면제

경기도 안산시가 내년부터 군 복무를 마친 청년들에게 각종 시설이용료 감면, 평생교육기관 수강료 면제 등의 혜택을 제공한다.

안산시는 시장 이민근)는 내년 1월부터 병역의무를 성실히 이행한 청년을 대상으로 전국 최초로 '병역의무 이행 청년카드'를 발급한다고 22일 밝혔다.

앞서 시는 지난 9월 '안산시 병역의무 이행 청년 예우 및 지원에 관한 조례'를 제정해 지원의 제도적 근거를 마련했다.

카드는 보관·사용 등의 편의성을 높이기 위해 경기도 마이데이터 서비스인 '경기똑D 도민카드' 앱을 통해 발급한다. 정책 혜택을 제공하는 현장 직원에게 제시하기만 하면 즉시 감면 혜택을 받을 수 있다.

발급 대상은 안산시에 주민등록이 되어있는 39세 이하 청년 가운데 현역 복무를 마친 의무·중기·장기 복무 제대 군인이다. 희망자는 '안산시통합예약시스템'을 통해 온라인으로 신청하면 된다. 현역 복무 중인 경우, 복무확인서 또는 휴가증을 사용해 동일한 혜택을 받을 수 있다.

카드를 발급받으면 시가 설치·관리·운영 중인 주요 공공시설의 이용료를 감면받는다. 올림픽기념관·체육시설의 연습 사용료, 안산화랑오토캠핑장의 경우 최대 50%까지 할인되며, 평생교육기관의 수강료는 전액 면제된다. 시는 청년 의견 수렴을 거쳐 공영주차장 이용료 감면 등 지원 분야를 확대할 방침이다.

자세한 내용은 안산시청 누리집 '분야별정보-청년정책란'에서 확인하거나 시 청년정책관으로 문의하면 된다.

이민근 안산시장은 "국가를 위해 헌신한 청년을 사회적 자산으로 존중하고 지원하는 것은 지방정부의 중요한 책무"라며 "청년들이 행정의 신뢰를 체감하고 지역사회에 안정적으로 정착할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



