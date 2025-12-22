[포토] 원/달러환율 상승

원/달러 환율이 엔화 약세 등의 영향으로 장 초반 소폭 상승한 가운데 22일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 원/달러 환율이 표시돼 있다. 이날 오전 9시15분 현재 원/달러 환율은 1.0원 오른 1477.3원이다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>