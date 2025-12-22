현대위아, 공정거래자율준수 2년 연속 'AA 등급' 획득

공정거래자율준수 프로그램 우수

현대위아 현대위아 011210 | 코스피 증권정보 현재가 72,400 전일대비 1,100 등락률 +1.54% 거래량 75,174 전일가 71,300 2025.12.22 10:14 기준 관련기사 현대위아, 첫 'CES' 참가…미래 모빌리티 기술 공개현대위아, 車열관리 시스템 사업 확장…"2027년 HEV 공조 시스템 공급"현대위아, 저소득층 가정에 구급약 상자 600개 기부 전 종목 시세 보기 close 가 공정거래자율준수 프로그램(CP) 우수 기업으로 선정됐다.

양태규 현대위아 경영지원본부장 전무(오른쪽)는 19일 서울시 중구 대한상공회의소에서 열린 공정거래위원회 '2025년 하반기 CP 포럼 및 평가증 수여식'에서 공정거래위원회 남동일 부위원장과 기념사진을 찍고 있다. 현대위아 AD 원본보기 아이콘

현대위아는 19일 서울시 중구 대한상공회의소에서 열린 공정거래위원회의 '2025년 하반기 CP 포럼 및 평가증 수여식'에서 'AA' 등급 평가를 획득했다고 22일 밝혔다. CP는 기업이 공정거래 관련 법규를 기업이 자율적으로 준수하도록 공정위가 도입한 제도로, 현대위아는 지난해에 이어 올해로 2년 연속 AA 등급을 획득했다.

현대위아는 최고경영자가 CP 운영 현황을 수시로 보고받고 검토하도록 했다. 자율준수 문화 확산을 위한 행사에 적극적으로 참여, 공정거래 자율준수 문화를 사내에 확산할 수 있도록 했다. 체계화된 정량 지표(KPI)를 통해 각 사업 부문의 CP 활동을 관리하는 점도 평가에 긍정적으로 작용했다.

현대위아는 임직원이 다양한 경로로 CP를 접할 수 있도록 만들었고, 인식도 조사를 통해 활용 여부를 점검했다. 또 모든 임원이 CP 교육에 의무적으로 참석하도록 하고, 별도 교육과 평가를 시행하고 있다. 새로 입사하는 모든 직원을 대상으로 공정거래 관련 교육을 진행하는 것은 물론 법을 위반할 가능성이 높은 직군을 대상으로 별도 교육 후 시험 평가를 거치도록 했다.

현대위아 관계자는 "CP를 지속적으로 개선하기 위해 제도와 교육 프로그램을 개선해 나갈 것"이라며 "모든 임직원이 공정거래를 준수하며 함께 상생하는 기업 문화를 만들어 가도록 노력하겠다"고 말했다.





