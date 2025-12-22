본문 바로가기
원주시, 보육사업 발전 유공 국무총리상 수상 쾌거

이종구기자

입력2025.12.22 09:22

강원도 원주시는 보육 정책의 지속적인 발전과 안정적인 보육 환경 조성에 기여한 공로를 인정받아 2025년 보육사업 발전 유공 국무총리상을 수상하는 영예를 안았다.

원주시가 보육 정책의 지속적인 발전과 안정적인 보육 환경 조성에 기여한 공로를 인정받아 2025년 보육사업 발전 유공 국무총리상을 수상하고 있다. 원주시 제공

이번 표창은 보육사업을 성공적으로 도입·정착시키고, 지역 여건에 맞는 정책을 통해 보육 서비스의 질적 향상을 이끈 우수한 지자체를 대상으로 수여되는 정부 포상이다.


원주시는 어린이집 전자문서 시스템 도입·운영, 보육교직원 장기근속수당 지원, 장애아 전문 및 통합 어린이집 대상 등·하원 지원 사업 등을 추진해 높은 평가를 받았다.

특히 2∼5세 누리과정 어린이집 원아를 대상으로 특별활동비를 지원하고, 노후 통학 차량을 개선해 구도심과 농촌 지역 어린이집의 안전한 통학 환경을 조성하고 운영 부담을 줄이는 성과를 거뒀다.


원강수 원주시장은 "안정적인 보육 환경 조성을 위해 힘써주신 보육 현장 관계자와 지역 사회에 감사드린다"며 "앞으로도 영유아와 학부모, 보육교직원 모두가 체감할 수 있는 보육 정책을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.




원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
