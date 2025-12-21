본문 바로가기
[부고] 신용우(석교상사 상무)씨 부친상

입력2025.12.21 14:15

▲ 신상호씨 별세, 신용우(석교상사 상무)씨 부친상 = 20일, 서울아산병원 장례식장 32호실, 발인 23일 오전 8시 30분. ☎02-3010-2000




