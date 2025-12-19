본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

205시간 30분을 여기에 썼어요… 동명대, 사회봉사 우수학생 인증서 수여

영남취재본부 김용우기자

입력2025.12.19 17:11

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

동명대학교가 사회봉사 우수학생 23명에게 인증서를 줬다.


동명대 동명사회봉사단은 19일 학생복지관에서 지난해 100시간 이상을 봉사한 학생 총 23명에 대한 사회봉사활동 인증서 수여식을 가졌다. 동명대 봉사왕 사회복지학과 윤경원 학생은 지난해 12월부터 올해 11월까지 총 205시간 30분을 이웃을 위한 봉사에 썼다.

동명대 동명사회봉사단이 사회봉사활동 인증서 수여행사를 갖고 있다.

동명대 동명사회봉사단이 사회봉사활동 인증서 수여행사를 갖고 있다.

AD
원본보기 아이콘

GOLD는 사회복지학과 윤경원 학생을 비롯한 2명, SILVER는 간호학과 박재윤 학생 163시간 등 7명, BRONZE는 사회복지학과 김홍진 학생 132시간 등 14명의 학생으로 결정됐다.

봉사 시간에 따라 200시간 이상은 GOLD, 150시간 이상은 SILVER, 100시간 이상은 BRONZE로 구분한다.


동명사회봉사단은 바쁜 학사일정 속에 열심히 활동한 동명사회봉사단 단원에 대한 격려를 해오고 있다. 봉사자로서 자긍심을 키우게 하고자 사회봉사활동 인증서 수여식을 매년 개최하고 있다.


동명사회봉사단은 지속적이고 적극적인 봉사활동을 인정받아 지난 12월 5일 부산 동구 자원봉사의 날 기념식에서 부산광역시 동구의회 의장상을 받았다.




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아시아 최대 해저 금광 찾았다"…'번쩍 번쩍' 무려 562톤 매장된 中 산둥 바다 "아시아 최대 해저 금광 찾았다"…'번쩍 번쩍' 무... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

승차감이 하차감을 넘어섰다

매일 이렇게 씻었다가 '깜짝'…"절대 하지 마세요" 피부 망친다는 '이 습관'

남극 최대 황제펭귄 번식지서 새끼 70% 사라졌다

이재용, Z세대 선정 '올해의 리더' 압도적 1위…2위는 '깐부회동' 정의선

'저속노화' 정희원 "불륜 아냐, 수사기관 통해 사실 밝힐 것"…경찰 수사 착수

"마약은 대량살상무기"라면서…트럼프, 대마초 규제 완화

"300만원짜리는 22만원"… 연말정산 앞두고 가짜 기부 영수증 기승

새로운 이슈 보기