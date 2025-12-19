"딱 보이스피싱이네"… BNK부산은행, 청소년 금융교육 펼쳐

19일 본점서 특성화고교생 350명 초청



금융기초·금융사기 예방, 맞춤교육 진행

BNK부산은행(은행장 방성빈)이 청소년 교육으로 미래 세대 금융역량을 키우는 프로젝트를 펼치고 있다.

부산은행은 19일 오전 부산시교육청과 함께 부산은행 본점에 특성화 고등학교 학생 350여명을 초청했다. '똑똑한 돈 관리! 청소년을 위한 금융 지식 업그레이드'를 주제로 한 청소년 금융교육 'BNK두근두근 금융교실'이 진행됐다.

19일 BNK부산은행 본점에서 특성화 고등학생 350여명에 대한 금융교육이 진행되고 있다.

이 금융교육은 사회에 첫발을 내딛는 청소년들이 올바른 금융소비 습관을 형성하고 금융사기 피해를 예방할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다. 교육은 ▲저축의 종류 ▲예금자보호제도 ▲저축과 투자 비교 ▲사회초년생의 필수 금융상품 ▲보이스피싱 예방 등 실생활에 바로 적용할 수 있는 내용 중심으로 구성했다.

학생들이 모바일을 활용해 직접 참여하는 주식 모의투자 체험 프로그램을 통해 금융을 보다 쉽고 흥미롭게 이해할 수 있는 체험형 교육도 함께 진행됐다. 이를 통해 학생들은 저축과 투자의 개념을 자연스럽게 익히고 스스로 재정 관리를 고민해보는 시간을 가졌다.

부산은행 방성빈 은행장은 "청소년들이 금융의 기초를 이해하고 바른 금융생활을 설계하는 데 도움이 되길 바란다"며 "미래세대를 위한 맞춤형 금융교육을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 힘줬다.

부산은행은 지난 4일 부산시교육청과 함께 'BNK두근두근 금융스쿨－금융교육 콘텐츠 제작 지원식'을 갖고, 미래세대 금융 문해력 강화를 위한 본격적인 협력사업에 착수했다. 해당 콘텐츠는 2026년 3월부터 지역 초등학교를 시작으로 단계적으로 활용될 예정이다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



