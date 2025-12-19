'통합돌봄 모델' 부천시…대통령 직속 위원회 등 방문 잇달아

보건·의료·주거·안전망 연계 통합서비스



경기 부천시는 대통령 직속 저출산고령사회위원회와 보건복지부 등 주요 관계부처가 18일 부천시를 찾아 '부천형 통합돌봄' 추진 현황을 점검하고, 향후 전국 확산 방향을 논의했다고 밝혔다.

참석자들은 부천형 통합돌봄의 추진 배경과 운영 현황, 주요 성과를 공유하고 고령화 대응과 지역 기반 돌봄체계 구축을 위한 향후 정책 방향에 관한 얘기를 나눴다.

또 통합돌봄 관계 공무원과 보건, 의료, 생활돌봄, 주거 분야 전문가들이 참석한 가운데 간담회가 이어졌다. 부천시 지역사회 통합돌봄 모델의 전국 확산 가능성을 살펴보고, 본사업 전환 이후 지속가능한 행정·재정 구조 마련과 중앙정부의 정책·제도적 지원 방안을 점검했다.

주형환 저출산고령사회위원회 부위원장은 "부천시는 지역사회 돌봄을 선도하는 대표 사례"라며 "오늘 논의된 현장의 다양한 의견을 위원회에서도 면밀히 검토해 향후 기본계획과 정책 방향 수립에 적극 반영하겠다"고 밝혔다.

정애경 부천시 복지국장은 "부천형 통합돌봄은 지역의 여건과 주민 수요를 반영한 현장 중심 정책"이라며 "그동안 축적한 운영 성과와 민관협력 경험을 바탕으로 중앙과 지방이 함께 만들어가는 통합돌봄 모델을 지속해서 제시해 나가겠다"고 말했다.

부천시는 지난 2019년 통합돌봄 선도사업을 시작으로 보건의료, 돌봄, 주거, 안전망을 연계한 '부천형 통합돌봄' 모델을 운영해 왔다. 특히 66개 민간기관과 협력해 거동이 불편한 노인에게 맞춤형 서비스를 제공하며, 만족도 향상과 의료급여 비용 절감 등 성과를 내고 있다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



