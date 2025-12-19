KB국민은행, 신용보증기금과 '기업 비대면·디지털 금융 활성화 MOU' 체결

2026년 6월 법인 및 개인사업자 고객을 위한 비대면 전용 보증부 대출 상품 출시 예정



19일 서울 여의도 KB국민은행 신관에서 열린 협약식에 참여한 채병호 신용보증기금 상임이사(왼쪽)와 송용훈 KB국민은행 기업고객그룹 부행장(오른쪽)이 기념촬영을 하고 있다. KB국민은행 AD 원본보기 아이콘

KB국민은행은 19일 신용보증기금과 함께 기업고객을 대상으로 원활한 금융지원을 돕기 위한 '기업 비대면·디지털 금융 활성화 업무협약'을 체결했다.

이 날 서울 여의도 KB국민은행 신관에서 열린 협약식에는 채병호 신용보증기금 상임이사와 송용훈 KB국민은행 기업고객그룹 부행장을 비롯한 양사 관계자들이 참석했다.

이번 협약을 통해 양사는 ▲비대면 보증·대출 금융상품 공동개발 ▲기업의 상거래 정보를 활용한 대안신용평가 시스템 개발 ▲데이터 교류를 기반으로 한 신속한 사전검토 시스템 도입 등을 추진할 예정이다.

우선 KB국민은행은 내년 6월 법인 및 개인사업자 고객을 대상으로 은행의 비대면 채널과 신용보증기금의 비대면 보증 시스템을 연계한 보증서 대출 상품을 선보일 예정이다. 이를 통해 고객은 대출 심사 서류를 은행과 신용보증기금에 한 번에 제출할 수 있으며, 대출 신청부터 실행까지 전 과정을 비대면으로 처리할 수 있다. 이에 따라 은행 영업점과 신용보증기금을 각각 방문해야 했던 불편을 해소하고, 보다 편리하고 신속하게 대출을 이용할 수 있게 될 것으로 기대된다.

아울러 보증 심사 사전 검토를 자동화해 대출 가능 여부를 더욱 빠르게 안내하는 시스템을 구축하는 등 디지털 금융 분야 협력도 확대해 나갈 예정이다.

KB국민은행 관계자는 "이번 협약으로 기업고객의 금융 이용 편의성이 크게 높아지길 기대한다"며 "앞으로도 디지털 금융 환경을 선도할 수 있도록 비대면 금융 서비스 혁신을 지속적으로 이어 나가겠다"고 밝혔다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



