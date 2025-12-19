익산시, 내년 사자성어 '동심동덕(同心同德)' 선정

'같은 마음으로 같은 뜻을 이룬다' 의미

전북 익산시가 2026년 시정 운영의 핵심 철학을 담은 사자성어로 '동심동덕(同心同德)'을 선정했다.

익산시, 2026년 사자성어 '동심동덕(同心同德)'선정. 익산시 제공 AD 원본보기 아이콘

19일 시에 따르면 '동심동덕(同心同德)'은 '같은 마음으로 같은 뜻을 이룬다'는 의미로, 시정의 중심에 시민을 두고 함께 생각하고 함께 나아가겠다는 행정 철학을 함축한다.

시는 2025년 한 해 동안 민선 8기 핵심 공약과 주요 현안 과제에서 의미 있는 성과를 거뒀다.

올해 익산은 ▲호남권 최초 코스트코 유치 확정 ▲대한민국 1호 그린바이오 벤처캠퍼스 준공 ▲왕궁 자연환경 복원사업 예비타당성조사 대상 선정 등 장기간 준비해 온 굵직한 사업들이 가시적 결실을 보았다.

또 ▲3년 연속 국가 예산 1조 원 이상 확보 ▲청년 맞춤형 정책 성과로 청년 인구 순유입 증가 등은 익산시의 도시 경쟁력 향상과 지속가능성 측면에서 중요한 변곡점이 됐다.

시는 '동심동덕'이라는 표제에 내년 시정 운영 방향을 담고, 이를 시민과 함께하는 시정의 원칙으로 삼겠다는 의지를 밝히며 내년 분야별 역점사업을 중심으로 경제, 문화·관광, 복지, 환경 등 전 분야에서 균형 있는 발전을 도모할 방침이다.

지역 경제에 활력을 불어넣을 도시 기반 건설에 속도를 내고, 지역경제 핵심 플랫폼인 '다이로움'을 활용한 시민 맞춤형 혜택 제공으로 지역 내 소비 선순환 구조를 한층 공고히 한다.

아울러 익산시민화합대축전 등 주요 행사의 성공적 개최를 발판 삼아 콘텐츠 경쟁력을 높이고, 역사적 자원을 활용한 역사·문화·관광 인프라 확충을 통해 천만 관광 시대를 더욱 앞당길 방침이다.

또 함소아 전문병원 건립 등 복지 기반 확충에 박차를 가하는 한편, 365일 24시간 빈틈없는 돌봄 체계를 가동하는 등 아이 키우기 좋은 도시로서의 경쟁력을 높일 계획이다.

시 관계자는 "올해의 성과는 시민과 함께 추진한 맞춤형 정책이 가시적인 결실로 이어지는 중요한 전환점이 됐다"며 "내년에도 동심동덕(同心同德)의 자세로 미래 전략사업을 차질 없이 추진해 위대한 도시 익산을 완성하겠다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr



