한림대, '2025 고등교육 에듀테크 소프트랩 성과포럼' 개최

한림대학교(총장 최양희)는 지난 17일부터 19일까지 3일간 제주 썬호텔에서 '2025 고등교육 에듀테크 소프트랩 성과포럼'을 성황리에 개최했다.

한림대학교 에듀테크소프트랩사업단이 주최한 이번 성과포럼에는 전국 40개 대학, 12개 유관기관, 11개 실증 참여 기업 등에서 총 163명이 참석해 고등교육 현장에서의 에듀테크 실증 성과를 공유하고 향후 확산 및 고도화 방안을 논의했다.

포럼은 고영웅 한림대 에듀테크소프트랩사업단장의 개회사를 시작으로 ▲최양희 한림대학교 총장의 환영사 ▲정제영 한국교육학술정보원장의 축사 ▲2025년 AI 코스웨어(에듀테크) 실증 성과 발표 및 토론(Track 1·2·3) ▲2025년 고등교육 에듀테크 소프트랩 연구 사업 성과 발표 및 토론 ▲2026년 고등교육 에듀테크 소프트랩 구축·운영 사업 추진 계획 발표(간진숙 한림대 에듀테크소프트랩사업부단장) ▲2025년 실증 참여 기업 대상 심층 성과 토론회 등으로 다채롭게 구성됐다.

최양희 총장은 환영사를 통해 "이번 포럼은 고등교육 에듀테크 소프트랩 2차년도 사업의 실증 성과를 공유하고, 향후 실증의 확대와 고도화를 위한 방향을 함께 모색하는 뜻깊은 자리였다"며 "본 사업에 참여한 대학 컨소시엄을 KELI(K-University AI Edutech & Learning Initiative)라는 새로운 이름으로 출범시켜, K-University 모델을 공동으로 구축·공유하고 학생들에게 맞춤형 학습 경험을 제공할 것"이라고 전했다. 이어 "이를 통해 대학 교육 혁신을 선도하고, AI 기반의 지속가능한 고등교육 생태계를 체계적으로 구축·발전시켜 나가겠다"고 강조했다.

이번 포럼을 기획한 고영웅 에듀테크소프트랩사업단장은 "2024년 1차년도부터 2025년 2차년도까지 전국 24개 참여 대학에서 AI 코스웨어를 교육과정에 실증 적용한 결과, 총 56개 교과, 69명의 교원, 2285명의 학생이 참여해 학습 성취도 향상과 AI 리터러시 증진에 유의미한 효과를 보였다"고 설명했다.

또한 "3차년도인 2026년에는 실증 참여 대학을 총 50개교로 확대하는 것을 목표로, 다수 대학이 공동 활용할 수 있는 AI 코스웨어 개발에 주력할 계획"이라며 "이를 통해 고등교육 에듀테크 혁신 모델의 표준화를 추진하고, 국내는 물론 해외 대학에서도 활용 가능한 확산 기반을 마련하겠다"고 말했다.

한편, 교육부가 주관하고 한국교육학술정보원(KERIS)이 지원하는 '고등교육 에듀테크 소프트랩 구축 및 운영 사업'은 고등교육 현장과 에듀테크 기업 간 연계를 통해 공교육에 적합한 에듀테크를 개발·활용하기 위한 정부 지원 사업이다.





춘천=이종구 기자



