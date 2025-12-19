동두천 생연동 등 4곳 도시재생 추진…국비 404억원 확보

경기 동두천시 생연동 등 4곳이 도시재생 사업지로 선정됐다.

경기도는 국토교통부가 추진한 '2025년 하반기 도시재생 공모사업'에서 전국 48곳 중 도내 4곳이 최종 선정됐다고 19일 밝혔다.

이번에 선정된 4곳은 ▲노후 주거 지정비 지원사업에 동두천시 생연동과 가평군 가평읍 ▲지역특화재생에 파주시 문산읍 ▲인정사업에 안양시 안양4동이다. 각 대상지에 3~5년간 국비 50억~150억 원이 지원된다.

앞서 국토부는 지난 12월 5일부터 12일까지 서면으로 제38차 도시재생특별위원회 심의를 진행했다.

이번 공모는 전국 지자체를 대상으로 지역 여건과 사업 타당성, 파급효과 등을 종합적으로 평가해 추진됐다. 공모 유형은 노후 저층 주거지의 정주 여건을 개선하는 '노후주거지정비 지원사업', 지역 자산을 활용한 '지역특화재생', 점 단위 기반시설을 신속히 확충하는 '인정사업' 등이다.

손임성 경기도 도시주택실장은 "이번 선정된 사업이 성공적으로 추진될 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"라며 "앞으로도 시군과 협력해 체계적 컨설팅을 지원하고, 실효성 있는 사업이 선정될 수 있도록 적극 노력할 것"이라고 말했다.

한편 경기도는 도내 원도심 쇠퇴 지역 활성화를 위해 시군, 도시재생지원센터와 협력해 정부 도시재생 공모사업에서 전국 최다 성과를 이어가고 있다. 현재 경기도형 도시재생사업 32곳을 포함해 모두 108곳에서 도시재생사업을 추진하고 있다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>