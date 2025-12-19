경기관광공사, 美 'GT테스티드어워즈상' 받아

경기관광공사가 지난 17일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미에서 열린 '글로벌 트래블러 테스티드 어워즈(GT Tested Reader Survey Awards 2025)'에서 2년 연속 '가장 빠르게 발전하는 마이스도시(Fastest Developing MICE City)'상을 받았다.

'글로벌 테스티드 어워즈'는 미국의 프리미엄 비즈니스 관광 매체 '글로벌 트래블러(Global Traveler)'가 주관하는 시상식으로 매년 독자 투표를 통해 항공·호텔·관광 서비스 등 분야별로 선정해 시상한다. 특히 독자의 43%가 마이스 기획자나 주최자로 구성되어 있어 전문성과 영향력이 큰 세계적 여행 전문지이다.

경기관광공사가 글로벌 트래블러 테스티드 어워즈 상을 지난해에 이어 올해 다시 수상했다. 경기관광공사 제공

경기관광공사 관계자는 "이번 수상은 경기도가 단순한 지역 MICE를 넘어 '경험·정성·전략' 중심의 새로운 성장형 MICE 모델을 만든 도시로 인정받았다는 데 의미가 있다"며 "올해의 성과 등을 바탕으로 글로벌 마이스 시장에서 경기도의 마이스 경쟁력을 지속적으로 높이는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

경기관광공사는 앞서 지난달 문화체육관광부 주관 '2025 대한민국마이스대상'에서 '우수지역 CVB(Convention & Visitors Bureau)상'을 받았다.





이영규 기자



