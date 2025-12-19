태백시, 강원도 지방세정 운영 종합평가 2년 연속 최우수 기관 수상

강원도 태백시(시장 이상호)는 강원특별자치도가 실시한 '2025년 지방세정 운영 종합평가'에서 2년 연속 최우수 시·군으로 선정됐다고 19일 밝혔다.

이번 평가는 도내 18개 시·군을 대상으로 ▲지방세 부과·징수 운영 ▲체납액 관리 ▲지방세 세무조사 ▲세외수입 운영 ▲특수시책 추진 등 지방세정 전반에 대해 종합적으로 실시됐다.

태백시는 지방세 부과·징수 및 세무조사 분야에서 안정적이고 체계적인 운영 성과를 이어온 점을 높이 평가받아 전반적으로 우수한 성적을 거뒀다.

특히 납세자 편의 증진을 위해 지방세 큰 글씨 고지서를 도입하고, ▲관외 전입 세대 주민세 지원 ▲세외수입 업무 담당자 대상 정보화 교육 추진 ▲체납 관리 강화를 위한 세외수입 징수대책 보고회 개최 등 지방세와 세외수입 전반에 걸친 다양한 세정 개선 노력을 지속해 왔다.

이와 함께 지방세 부과의 정확성 제고, 체납액 관리 내실화, 세무조사 운영의 공정성 확보 등 지방세정 기본 업무에서도 안정적인 운영 성과를 유지하며 종합평가에서 높은 점수를 받았다.

태백시 관계자는 "이번 2년 연속 최우수 기관 선정은 현장 중심의 세정 운영과 납세자 편의를 고려한 행정 개선을 꾸준히 추진해 온 결과"라며 "앞으로도 시민이 신뢰할 수 있는 공정하고 효율적인 지방세정을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.





태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



