본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

유통

홍삼 할인 혜택…정관장, '크리스마스 페스타' 진행

임혜선기자

입력2025.12.19 07:41

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

25일까지 정관장 인기제품 할인혜택 제공
온라인몰서 31일까지 연말 감사제도 진행

KGC인삼공사는 정관장이 크리스마스를 앞두고 25일까지 '크리스마스 페스타'를 진행한다고 19일 밝혔다.


정관장은 '홍삼정'·'에브리타임'·'홍삼톤'·'활기력'·'화애락' 등 인기 제품을 비롯해 오리지널 침향으로 만든 '기다림 침향'·유기농 계약재배로 완성한 '버섯달임액'·키즈청소년을 위한 '아이키커' 등을 구매하면 할인 혜택을 제공한다.

정관장 크리스마스 페스타. KGC인삼공사 제공.

정관장 크리스마스 페스타. KGC인삼공사 제공.

AD
원본보기 아이콘

이번 행사는 정관장 가맹점, 직영점, 백화점, 대형마트, 온라인몰 등에서 진행된다. '천녹' 전 제품과 '뿌리삼 천삼' 전 제품, '화애락' 일부 제품, '지엘프로(GLPro)' 일부 제품은 행사 대상에서 제외된다.


정관장 공식 온라인몰 '정몰'에서는 연말을 맞이해 오는 31일까지 연말 감사제도 진행한다. 홍삼을 부드럽게 즐길 수 있는 '에브리타임 소프트'와 달콤한 과일 맛의 '에브리타임 망고플레이버'를 비롯해 '홍삼정 밸런스', '홍삼진고 이뮨스틱', '활기력부스터', '더블 수면·스트레스케어' 등 총 35가지 제품이 할인해 판매된다.




임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"삼성전자 구조대 왔습니다" 절반 이상 250만원 수익…가장 극단적으로 갈렸다 "삼성전자 구조대 왔습니다" 절반 이상 250만원 수... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"숨을 못 쉬어요" 젤리 먹던 손녀…그 순간 '슈퍼우먼'이 나타났다

한국연극배우협회 "윤석화 위중하지만 별세 아냐…혼란 사과"

"쓰레기가 돈이 된다"…식품업계, '폐기물'에 꽂힌 이유

中 산둥 바다 밑에서 찾은 '금맥'…"아시아 최대 해저 금광"

망가져 반납된 책 펼쳤더니…지퍼백에 돈과 손편지가

내부순환로·북부간선도로 지하화… 3.4조 투입 '땅 밑으로'

美 신규 실업수당 청구 22.4만건…예상 부합

새로운 이슈 보기