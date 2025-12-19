본문 바로가기
구미교육지원청, 안전하고 따뜻한 겨울을 만들어요

영남취재본부 김이환기자

입력2025.12.19 14:12

2025학년도 동계 휴가 대비 유·초·중·고·특수학교 교(원)장 회의 개최

경북 구미교육지원청은 12월 18일 구미교육지원청 1층 다목적 강당에서 유, 초, 중, 고, 특수학교 교(원)장을 대상으로 동계휴가 대비 회의를 개최했다.


이번 회의는 공립 단설 유치원장 및 초·중·고등학교장이 참석한 가운데 안전한 겨울방학 준비에 대한 정보를 공유하는 내용으로 진행됐다.

다목적 강당에서 유, 초, 중, 고, 특수학교 교(원)장을 대상으로 동계휴가 대비 회의를 개최했다./구미교육지원청 제공

다목적 강당에서 유, 초, 중, 고, 특수학교 교(원)장을 대상으로 동계휴가 대비 회의를 개최했다./구미교육지원청 제공

안전한 휴가 계획을 수립하기 위한 겨울방학 중 학생 생활지도 방안과 방학 전 사전 교육 계획 수립, 학생 비행 및 탈선 예방 지도 방안, 학교폭력 예방 생활지도, 안전사고 보고 체계, 학교 교육과정 수립 등에 대한 논의가 이뤄졌다.

민병도 교육장은 "구미교육의 성장과 미래 교육으로의 도약을 위한 교(원)장 선생님들의 노고에 감사드리며 모두가 건강하고 안전한 겨울방학을 보낼 수 있도록 준비해달라"고 당부했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
