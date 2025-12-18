코스피, 하루 만에 4000선 붕괴…외국인·기관 '팔자'에 약세 마감

코스닥도 1%대 하락 마감

18일 코스피는 외국인·기관 동반 매도세에 약세로 마감했다. 전날 미국 뉴욕 증시에서 오라클 등 인공지능(AI) 관련주가 급락한 영향으로 하루 만에 다시 4000선 아래로 밀려났다. 코스닥도 1% 넘게 내렸다.

이날 코스피는 전 거래일 대비 1.53% 내린 3994.51로 거래를 마쳤다. 전장보다 1.65% 빠진 3989.60으로 출발한 지수는 장중 4000선 부근에서 횡보하는 양상을 보였다.

외국인과 기관이 각각 2711억원, 1165억원을 팔아치우며 지수를 끌어내렸다. 반면 개인은 3670억원을 순매수하며 지수 하방을 지지했다.

업종별로 살펴보면 증권(2.22%)과 오락·문화(0.41%)를 제외하고 전 업종이 내렸다. 전기·가스가 -5.27%로 가장 하락폭이 컸고 이어 화학(-4.14%) 금속(-3.03%) 운송장비·부품(-2.13%) 기계·장비(-1.99%) 제조(-1.69%) 등의 순으로 나타났다.

시가총액 상위 10개 종목 가운데서는 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 552,000 전일대비 1,000 등락률 +0.18% 거래량 2,853,551 전일가 551,000 2025.12.18 15:30 기준 관련기사 마이크론 깜짝 실적…AI 거품론 사그라들까"삼성전자 구조대 왔습니다" 절반 이상 250만원 수익…가장 극단적으로 갈렸다코스피, 4000선 하회 출발 후 회복 시도…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close 만 유일하게 올랐다. 전 거래일 대비 0.18% 오른 55만2000원에 마감했다. LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 378,500 전일대비 37,000 등락률 -8.90% 거래량 719,809 전일가 415,500 2025.12.18 15:30 기준 관련기사 코스피, 4000선 하회 출발 후 회복 시도…코스닥도 약세[특징주]'포드 계약해지 충격' LG에너지솔루션 등 2차전지株 약세LG엔솔-포드 계약 해지, 늦어지는 유럽공장 가동률 회복[클릭 e종목] 전 종목 시세 보기 close 은 포드와의 계약 해지 여파에 8.90%로 큰 폭으로 하락했고, 2차전지 관련주 동반 약세를 초래했다. 이밖에 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 107,600 전일대비 300 등락률 -0.28% 거래량 20,010,639 전일가 107,900 2025.12.18 15:30 기준 관련기사 마이크론 깜짝 실적…AI 거품론 사그라들까"삼성전자 구조대 왔습니다" 절반 이상 250만원 수익…가장 극단적으로 갈렸다코스피, 4000선 하회 출발 후 회복 시도…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close (-0.28%) 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,738,000 전일대비 12,000 등락률 -0.69% 거래량 38,712 전일가 1,750,000 2025.12.18 15:30 기준 관련기사 코스피, 4000선 하회 출발 후 회복 시도…코스닥도 약세코스피, 4050선 회복…반도체 강세에 1%대 반등코스피, 상승 출발 후 4000선 회복 전 종목 시세 보기 close (-0.69%) 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 282,500 전일대비 3,500 등락률 -1.22% 거래량 705,877 전일가 286,000 2025.12.18 15:30 기준 관련기사 '천재' 경제학자, 현대차 싱크탱크 이끈다[인사] 윤승규 기아 북미권역본부장 사장[인사] 정준철 현대차·기아 제조부문장 사장 전 종목 시세 보기 close (-1.22%) HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 504,000 전일대비 15,000 등락률 -2.89% 거래량 208,429 전일가 519,000 2025.12.18 15:30 기준 관련기사 코스피, 4000선 하회 출발 후 회복 시도…코스닥도 약세코스피, 4050선 회복…반도체 강세에 1%대 반등코스피, 상승 출발 후 4000선 회복 전 종목 시세 보기 close (-2.89%) 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 74,500 전일대비 1,000 등락률 -1.32% 거래량 3,076,996 전일가 75,500 2025.12.18 15:30 기준 관련기사 "삼성전자 구조대 왔습니다" 절반 이상 250만원 수익…가장 극단적으로 갈렸다코스피, 4000선 하회 출발 후 회복 시도…코스닥도 약세고배당 기업에 돈 몰리나? 연초 증시 기대된다면 전 종목 시세 보기 close (-1.32%) KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 124,000 전일대비 300 등락률 -0.24% 거래량 614,346 전일가 124,300 2025.12.18 15:30 기준 관련기사 코스피, 4000선 하회 출발 후 회복 시도…코스닥도 약세사외이사 개편 논란 속 금감원, 이사회 의장도 소집…‘신관치 금융’ 우려 확산코스피, FOMC 안도 랠리에도 상승분 반납…코스닥도 약보합 전 종목 시세 보기 close (-0.24%) 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 120,400 전일대비 1,100 등락률 -0.91% 거래량 650,573 전일가 121,500 2025.12.18 15:30 기준 관련기사 [인사] 윤승규 기아 북미권역본부장 사장[인사] 정준철 현대차·기아 제조부문장 사장[인사] 만프레드 하러 현대차·기아 R&D 본부장 사장 전 종목 시세 보기 close (-0.91%) 등도 하락 마감했다.

이날 코스닥은 전장보다 1.07% 내린 901.33으로 마감했다. 지수는 전 거래일보다 1.29% 내린 899.30으로 출발한 뒤 900선에서 등락을 거듭했다.

코스닥도 외국인과 기관 매도세에 하락 압력을 받았다. 이들은 각각 905억원, 108억원을 순매도했다. 반면 개인은 1076억원을 사들였다.

업종별로는 일반서비스(0.80%) 음식료·담배(0.62%) 운송장비·부품(0.12%) 등이 올랐으나, 비금속(-2.87%) 전기·전자(-2.48%) 금융(-2.26%) 출판·매체복제(-1.91%) 기계·장비(-1.85%) 통신(-1.82%) 화학(-1.60%) 등은 내렸다.

시총 상위 종목 가운데서는 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 154,200 전일대비 11,600 등락률 -7.00% 거래량 539,839 전일가 165,800 2025.12.18 15:30 기준 관련기사 코스피, 4000선 하회 출발 후 회복 시도…코스닥도 약세[특징주]'포드 계약해지 충격' LG에너지솔루션 등 2차전지株 약세신용미수대환자금 신청 당일 즉시, 저가매수자금도 OK...금리는 연 4%대 전 종목 시세 보기 close (-7.00%) 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 98,400 전일대비 4,900 등락률 -4.74% 거래량 2,709,090 전일가 103,300 2025.12.18 15:30 기준 관련기사 코스피, 4000선 하회 출발 후 회복 시도…코스닥도 약세[특징주]'포드 계약해지 충격' LG에너지솔루션 등 2차전지株 약세코스피, 4050선 회복…반도체 강세에 1%대 반등 전 종목 시세 보기 close (-4.74%) 등 2차전지주가 큰 폭으로 내렸고, 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 434,500 전일대비 12,500 등락률 -2.80% 거래량 174,366 전일가 447,000 2025.12.18 15:30 기준 관련기사 코스피, 4000선 하회 출발 후 회복 시도…코스닥도 약세코스피, 4050선 회복…반도체 강세에 1%대 반등코스피, 상승 출발 후 4000선 회복 전 종목 시세 보기 close (-2.80%) 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 167,000 전일대비 1,600 등락률 -0.95% 거래량 274,411 전일가 168,600 2025.12.18 15:30 기준 관련기사 코스피, 4000선 하회 출발 후 회복 시도…코스닥도 약세코스피, 4050선 회복…반도체 강세에 1%대 반등코스피, 상승 출발 후 4000선 회복 전 종목 시세 보기 close (-0.95%) HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 46,000 전일대비 450 등락률 -0.97% 거래량 246,097 전일가 46,450 2025.12.18 15:30 기준 관련기사 코스피, 4000선 하회 출발 후 회복 시도…코스닥도 약세코스피, FOMC 안도 랠리에도 상승분 반납…코스닥도 약보합美유동성 우려 완화에 코스피 4200선 노크…코스닥도 올라 전 종목 시세 보기 close (-0.97%) 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 239,500 전일대비 4,000 등락률 -1.64% 거래량 274,740 전일가 243,500 2025.12.18 15:30 기준 관련기사 코스피, 4000선 하회 출발 후 회복 시도…코스닥도 약세코스피, 4050선 회복…반도체 강세에 1%대 반등코스피, 상승 출발 후 4000선 회복 전 종목 시세 보기 close (-1.64%) 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 225,500 전일대비 3,000 등락률 -1.31% 거래량 75,427 전일가 228,500 2025.12.18 15:30 기준 관련기사 코스피, 4000선 하회 출발 후 회복 시도…코스닥도 약세코스피, 상승 출발 후 4000선 회복코스피, FOMC 안도 랠리에도 상승분 반납…코스닥도 약보합 전 종목 시세 보기 close (-1.31%)도 약세를 보였다. 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 431,000 전일대비 10,000 등락률 +2.38% 거래량 482,527 전일가 421,000 2025.12.18 15:30 기준 관련기사 코스피, 4000선 하회 출발 후 회복 시도…코스닥도 약세신용미수대환자금 신청 당일 즉시, 저가매수자금도 OK...금리는 연 4%대코스피, 상승 출발 후 4000선 회복 전 종목 시세 보기 close (2.38%) 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 186,600 전일대비 4,500 등락률 +2.47% 거래량 625,813 전일가 182,100 2025.12.18 15:30 기준 관련기사 코스피, 4000선 하회 출발 후 회복 시도…코스닥도 약세코스피, 4050선 회복…반도체 강세에 1%대 반등코스피, 상승 출발 후 4000선 회복 전 종목 시세 보기 close (2.47%) 코오롱티슈진 코오롱티슈진 950160 | 코스닥 증권정보 현재가 73,400 전일대비 1,300 등락률 +1.80% 거래량 297,938 전일가 72,100 2025.12.18 15:30 기준 관련기사 코스피, 4000선 하회 출발 후 회복 시도…코스닥도 약세코스피, 4050선 회복…반도체 강세에 1%대 반등코스피, 상승 출발 후 4000선 회복 전 종목 시세 보기 close (1.80%) 등은 상승 마감했다.

임정은·태윤선 KB증권 연구원은 "최근 에임드바이오 에임드바이오 0009K0 | 코스닥 증권정보 현재가 72,500 전일대비 5,500 등락률 +8.21% 거래량 3,898,975 전일가 67,000 2025.12.18 15:30 기준 관련기사 구리 가격에 ‘시선 집중’...수혜주 매입 고려 중이었다면코스피, 4050선 회복…반도체 강세에 1%대 반등[특징주] 에임드바이오, 삼성그룹 투자·상장 전 3兆 기술이전 계약 부각 강세 전 종목 시세 보기 close , 알지노믹스 알지노믹스 476830 | 코스닥 증권정보 현재가 90,000 전일대비 67,500 등락률 +300.00% 거래량 292,772 전일가 2025.12.18 15:30 기준 전 종목 시세 보기 close 등의 성공적인 기업공개(IPO)로 바이오 업종이 긍정적 흐름을 유지하며 코스닥은 코스피 대비 낙폭이 제한적"이라며 "이날 밤 발표되는 미국 소비자물가지수(CPI)와 유럽중앙은행(ECB), 영란은행(BOE), 일본은행(BOJ) 등의 통화정책도 예의주시할 필요가 있다"고 전했다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



