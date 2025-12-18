양주시, 22일부터 은현·남면 똑버스 ‘덕정역’까지 상시 운행

경기 양주시가 오는 12월 22일부터 은현·남면 지역의 똑버스를 덕정역까지 상시 운행한다.

양주 똑버스. 양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

양주 똑버스는 지난 2023년 8월 옥정신도시 일원을 대상으로 운행을 개시한 이후 이용자들의 큰 호응을 바탕으로, 2025년 6월부터는 서부권 읍면지역으로 확대 운영되고 있다. 다만, 은현·남면 지역의 경우 생활 편의시설이 부족해 똑버스 이용률이 상대적으로 낮아, 이를 개선하기 위한 운행 조정이 추진됐다.

개선 사항으로는 기존 은현·남면 권역 안에서만 운행하던 똑버스를 지역 내 환승거점이자 주요 편의시설이 밀집한 덕정역까지 상시 운행한다. 이에 따라 기존 출퇴근 시간대 하루 4회 운행되던 노선형 똑버스는 1회차(06:00)만 유지하고 2~4회차(07:30, 17:00, 18:30)는 폐지될 예정이다.

또한 은현·남면에 거주하는 백석고 학생들의 통학 여건 개선을 위해 평일에 한해 백석고 정류장 한곳을 개방해 은현·남면 똑버스가 운행될 수 있도록 반영할 계획이다. 그간 은현·남면과 백석고를 오가는 노선은 1개 노선에 불과해 통학 불편이 컸으나, 이번 조치로 통학 여건이 개선될 것으로 기대된다.

이와 함께 기존 버스정류장과 거리가 멀어 똑버스 이용이 어려웠던 은현·남면 지역의 마을 경로당과 산업단지를 대상으로 똑버스 전용 가상 정류장을 설치해, 교통약자와 산업단지 직장인들이 보다 가까운 곳에서 똑버스를 이용할 수 있도록 할 예정이다.

양주시 관계자는 "똑버스 도입 6개월이 지난 시점에서 은현·남면 지역의 운행 현황과 이용자 요청사항을 종합적으로 검토해 이번 운행개선을 추진하게 됐다"며 "앞으로도 지역별 특성을 반영한 맞춤형 교통정책을 지속적으로 발굴해 시민이 체감할 수 있는 교통편의 개선에 힘쓰겠다"고 말했다.

수요응답형 똑버스는 전용 플랫폼 '똑타'앱 또는 전화를 통해 호출하면 승객이 원하는 장소에서 탑승할 수 있는 신개념 대중교통으로, 기존 노선버스가 운행되지 않거나 배차간격이 긴 지역에서 높은 만족도를 보이며 지역의 주요 교통수단으로 자리 잡고 있다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



