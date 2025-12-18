대구도시개발공사, '대한민국 주거복지대전' 국무총리 표창 영예

대구도시개발공사(사장 정명섭)는 지난 17일 서울 양재AT센터에서 열린 대한민국 주거복지대전에서 주거복지 정책 추진 성과를 인정받아 국무총리 표창을 수상했다고 밝혔다.

대한민국 주거복지대전은 주거복지 분야에서 우수한 정책과 성과를 거둔 기관을 선정해 포상하는 행사로, 이날 시상식에는 국토교통부 관계자와 전국 공공기관 및 지자체 관계자들이 참석했다.

정명섭 대구도시개발공사 사장(오른쪽 4번째)이 국무총리 표창을 수상하고 있다. AD 원본보기 아이콘

대구도시개발공사는 1988년 전국 최초의 지방개발공사로 설립된 이후, 시민의 주거안정과 삶의 질 향상을 최우선 가치로 삼고 맞춤형 임대주택 공급과 주거복지 서비스 강화를 지속적으로 추진해왔다. 특히 주거 취약계층을 아우르는 체계적인 지원과 시민 체감형 주거복지 서비스 전달체계를 구축해온 점에서 높은 평가를 받았다.

공사는 청년층 주거문제 해결을 위해 지자체와 정책 협력을 강화하고, 맞춤형 임대주택 공급과 주거비 부담 완화 정책을 추진해왔다. 행복주택과 통합공공임대주택 등 청년 맞춤형 임대주택을 공급하고, 임대료·보증금 이자 지원과 청년 전용 공간 조성 등을 통해 청년 주거환경 개선에 기여했다.

자립준비청년과 저소득 청년을 대상으로 한 우선 공급과 주거 지원 역시 주요 성과로 꼽힌다. 또한 전세사기 피해자와 주거위기 가구를 대상으로 긴급 주거지원과 전세임대 지원을 실시하는 등 서민 주거안정 지원에도 힘써왔다. 영구임대주택, 국민임대주택, 공공임대주택 등 다양한 공공임대주택을 안정적으로 관리·공급하며, 시민 주거안정 기반을 지속적으로 확대해왔다.

고령자와 주거약자를 위한 맞춤형 주거환경 개선도 적극 추진했다. 스마트 수도 원격검침 시스템 도입과 배리어프리 시설 개선을 통해 생활 편의성과 안전성을 높였으며, 에너지 절감과 환경 개선을 위한 그린 리모델링 사업을 통해 주거환경의 질적 향상과 탄소 저감에도 기여했다.

아울러 CPTED 기반 범죄예방 환경개선, CCTV·가로등 설치, 정기·수시 안전점검 강화 등을 통해 사각지대 없는 안전한 주거환경 조성에 힘써왔다. 주거복지센터 설립과 전문 상담인력 확충을 통해 주거취약계층에 대한 상담, 사례관리, 사후관리까지 아우르는 통합 지원체계를 구축한 점도 이번 수상의 주요 공적으로 평가받았다.

정명섭 대구도시개발공사 사장은 "이번 국무총리표창은 청년부터 취약계층까지 시민의 삶 전반을 살피는 주거복지 정책을 꾸준히 추진해 온 성과를 인정받은 것"이라며 "앞으로도 시민이 체감할 수 있는 맞춤형 주거복지 서비스를 통해 안전하고 따뜻한 주거환경을 만들어 가겠다"고 말했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>