미·일, 813조원 대미투자 첫 협의…에너지 분야 등 논의

미·일 무역 협상에서 핵심 요소인 5500억달러(약 813조원) 규모 일본의 대미투자와 관련한 협의 위원회 첫 회의를 18일 개최했다고 일본 외무성이 발표했다.

온라인으로 진행된 이번 회의에는 미국 측에서 상무부·에너지부, 일본 측에서 외무성·재무성·경제산업성·국제협력은행(JBIC)·일본무역보험(NEXI) 관계자가 참가했다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 다카이치 사나에 일본 총리. 게티이미지연합뉴스

외무성은 참석자들이 온라인 회의를 통해 투자 유치 사업의 잠재적 프로젝트에 대한 의견을 교환하고 긴밀한 협력 관계를 유지할 것을 확인했다고 밝혔다.

일본은 지난 7월 미국과 무역 협상을 타결하면서 관세를 25%에서 15%로 낮추는 대신 5500억달러를 미국에 투자하기로 했다. 양측은 9월 초 투자 부문 양해각서를 체결했고, 도널드 트럼프 미국 대통령이 일본을 방문한 10월 말 투자 관련 문서인 팩트 시트를 각각 공개했다.

다만 미국과 일본은 상세한 투자 항목 등을 놓고 이견이 있다.

블룸버그 통신은 이번 회의는 투자의 공식적인 선정 절차가 시작한 것을 의미한다고 설명했다. 논의 후 하워드 러트닉 미 상무부 장관이 이끄는 투자협의위원회에 의견을 제출하고, 위원회 권고를 토대로 트럼프 대통령은 프로젝트를 최종 선정한다.

이번 투자는 반도체, 핵심 광물, 에너지 등을 포함한 분야에 투자함으로써 경제 및 국가 안보 이익을 증진하는 것을 목표로 한다. 블룸버그 통신 등에 따르면 에너지 분야가 일본의 투자 후보로 거론되고 있으며 이르면 내년 초 트럼프 대통령에게 첫 투자 안건이 제시될 가능성이 있다.

러트닉 장관은 지난 10월 니혼게이자이신문(닛케이)과 인터뷰에서 일본의 대미 투자 중 절반 이상은 전력, 에너지 개발 분야가 될 수 있다고 밝힌 바 있다.

닛케이는 "가스 터빈과 변압기 등 발전에 필요한 설비를 일본 기업이 제공하는 것이 고려되고 있다"며 이들 설비가 인공지능(AI)의 급속한 보급에 따라 중요성이 커지는 미국 내 발전 능력 강화에 사용될 수 있다고 설명했다. 또 "협의 위원회 논의에서는 일본 금융기관과 기업이 채산성을 확보할 안건을 엄선할 수 있을지가 초점이 될 것"이라고 전했다.





오수연 기자



