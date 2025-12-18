본문 바로가기
순창군, 공무직 대상 '농어촌기본소득 시범사업' 교육

호남취재본부 백건수기자

2025.12.18

"사업 정책 이해도·현장 대응력 강화"

전북 순창군이 지난 17일 군청 3층 대회의실에서 '농어촌 기본소득 시범사업'에 대한 역량 강화 교육을 진행했다.

순창군이 지난 17일 군청 3층 대회의실에서 '농어촌기본소득 시범사업'에 대한 역량 강화 교육을 진행했다. 순창군 제공

18일 군에 따르면 이번 교육은 시범사업에 대한 정책 이해도를 높이고 현장 대응력을 강화하기 위해 마련됐으며 전 공무직 직원을 대상으로 실시됐다.


강의는 최영일 순창군수가 직접 맡아 시범사업의 취지와 비전, 재원 확보 계획, 향후 추진 전략 등을 상세히 설명했다.

최 군수는 강연에서 "농어촌 기본소득은 단순한 복지를 넘어 순창군의 지속가능성과 지역 활성화를 위한 핵심 전략이다"며 "공무직 직원 또한 군정의 중요한 일원으로서 정책의 정확한 이해와 일관된 민원 대응이 매우 중요하다"고 말했다.


이번 교육은 공무직 직원들이 시범사업의 핵심 내용을 명확히 이해하고, 군민 응대 시 보다 전문적인 설명과 안내가 가능하도록 돕는데 초점이 맞춰졌다.


특히 부서 간 협업 기반을 강화하고, 향후 군민 대상 교육 및 실무 적용 시 혼선 없이 사업이 추진될 수 있도록 하는 데 기여할 것으로 기대된다.

군은 앞으로도 사업 운영 매뉴얼 고도화, 성과 지표 정비, 부서 간 협업 강화, 군민 대상 홍보 교육 등을 지속적으로 추진해 '대한민국 농촌 기본소득 모델'로 자리매김하겠다는 방침이다.


최영일 군수는 교육을 마무리하며 "농어촌 기본소득 시범사업은 지역의 미래를 설계하는 중요한 전환점이며, 그 과정에 있는 모든 공직자 한 사람 한 사람이 핵심 주체이다"며 "군민에게 신뢰받는 정책이 되도록 각자의 자리에서 최선을 다해주길 바란다"고 전했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
