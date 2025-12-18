본문 바로가기
광동제약, 그룹홈 아동과 함께하는 힐링 농촌 체험 진행

정동훈기자

입력2025.12.18 10:40

광동제약은 한국아동학대예방협회와 함께 그룹홈 아동의 정서적 안정을 돕기 위한 농촌 체험 활동을 진행했다고 18일 밝혔다.


이번 활동은 보호시설에서 생활하는 그룹홈 아동들이 농촌의 일상을 직접 경험하며 공동체의 가치를 깨닫고, 사회 적응력을 키울 수 있는 기회를 제공하고자 마련됐다. 체험은 경기도 양평군에 위치한 농촌 체험학습장에서 1박 2일 일정으로 진행됐으며, 아이들과 기관 관계자 등 총 80여명이 참여했다.

광동제약 관계자들이 한국아동학대예방협회와 함께 그룹홈(공동생활가정) 아동의 정서적 안정을 돕기 위한 농촌 체험 활동을 진행하고 기념사진을 촬영하고 있다. 광동제약

광동제약 관계자들이 한국아동학대예방협회와 함께 그룹홈(공동생활가정) 아동의 정서적 안정을 돕기 위한 농촌 체험 활동을 진행하고 기념사진을 촬영하고 있다. 광동제약

프로그램은 송어 잡기, 숲 체험, 작물 재배 등 자연을 가까이에서 느낄 수 있는 다채로운 활동으로 구성됐다. 트랙터를 타고 농촌을 탐방하거나 화덕에서 직접 피자를 만들어 먹는 등 평소 접하기 어려운 경험을 통해 아이들은 자연스럽게 협동심을 길렀다. 특히, 함께 김장을 담그고 직접 만든 장작 난로 앞에서 이야기를 나누는 캠핑 체험은 참여 아동들에게 큰 즐거움을 선사했다.

광동제약 관계자는 "이번 프로그램을 통해 아이들이 자연 속에서 위안을 얻고 나눔과 협력의 중요성을 배우는 계기가 되었길 바란다"며 "앞으로도 미래세대의 건강한 성장을 위한 지원을 아끼지 않을 것"이라고 말했다.


한편, 광동제약은 그룹홈 아동을 대상으로 수중 안전교육, 직업 체험학습 등 취약계층 아동 지원을 지속해 오고 있다. 이 밖에도 어린이 환경보호 의식 제고를 위한 '가산 환경 어린이 미술대회', 경제적으로 어려운 청소년을 위한 '가산 청소년 장학금' 등 다양한 사회공헌 프로그램을 운영하며 미래세대 육성에 앞장서고 있다.




정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr
