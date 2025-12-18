[인사] 만프레드 하러 현대차·기아 R&D 본부장 사장

만프레드 하러 현대차·기아 R&D 본부장 사장. 현대차그룹 제공 AD 원본보기 아이콘

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 281,500 전일대비 4,500 등락률 -1.57% 거래량 337,442 전일가 286,000 2025.12.18 11:13 기준 관련기사 '천재' 경제학자, 현대차 싱크탱크 이끈다[인사] 윤승규 기아 북미권역본부장 사장[인사] 정준철 현대차·기아 제조부문장 사장 전 종목 시세 보기 close 그룹은 2025년말 정기 임원 인사를 실시하고 만프레드 하러(Manfred Harrer) 부사장을 R&D 본부장 사장으로 승진 선임했다고 18일 밝혔다.

하러 사장은 1972년생(53세)으로 뮌헨 응용과학대학교에서 기계공학 석사, 영국 바스대학교 기계공학 박사를 수료했다.

그는 포르셰에서 섀시 및 첨단운전자보조시스템(ADAS) 개발 담당 부사장을 맡았으며, 포르셰의 주요 차종인 카이엔, 박스터 등 내연기관 차량뿐만 아니라 타이칸 전기차 개발을 주도한 이력이 있다.

이후 애플의 전기차 개발 프로젝트에서 차량 통합 책임자를 맡았으며, 2024년 현대차그룹으로 자리를 옮겨 최근까지 현대차 차량개발담당 부사장을 역임했다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>