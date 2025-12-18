본문 바로가기
[인사] 만프레드 하러 현대차·기아 R&D 본부장 사장

우수연기자

입력2025.12.18 10:35

만프레드 하러 현대차·기아 R&D 본부장 사장. 현대차그룹 제공

현대차 그룹은 2025년말 정기 임원 인사를 실시하고 만프레드 하러(Manfred Harrer) 부사장을 R&D 본부장 사장으로 승진 선임했다고 18일 밝혔다.


하러 사장은 1972년생(53세)으로 뮌헨 응용과학대학교에서 기계공학 석사, 영국 바스대학교 기계공학 박사를 수료했다.

그는 포르셰에서 섀시 및 첨단운전자보조시스템(ADAS) 개발 담당 부사장을 맡았으며, 포르셰의 주요 차종인 카이엔, 박스터 등 내연기관 차량뿐만 아니라 타이칸 전기차 개발을 주도한 이력이 있다.


이후 애플의 전기차 개발 프로젝트에서 차량 통합 책임자를 맡았으며, 2024년 현대차그룹으로 자리를 옮겨 최근까지 현대차 차량개발담당 부사장을 역임했다.




우수연 기자 yesim@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

