"윤통은 절대 이준석 품지말라"…이준석, '한동훈' 당게 글 공개 "동명이인이길"

윤슬기기자

입력2025.12.18 09:56

수정2025.12.18 09:57

'한동훈' 명의 작성된 국민의힘 당원게시판 글
이준석 "동명이인이길…코미디같은 내용"

이준석 개혁신당 대표가 국민의힘 '당원 게시판'(당게) 논란과 관련 '한동훈'이라는 이름으로 작성된 글을 공개했다.


한동훈 전 국민의힘 대표. 연합뉴스

한동훈 전 국민의힘 대표. 연합뉴스

이 대표는 17일 자신의 페이스북에 "국민의힘 당원게시판에 이름이 한동훈인 사람이 이런 글을 올리면서 공작했다는데 제발 동명이인이길 바란다"고 말했다.

이어 "그게 아니면 너무 찌질하지 않나"며 "장예찬 전 국민의힘 최고위원한테 '이준석 좀 까달라'고 부탁한 적도 있다는데 그게 사실이면 짜친 것"이라고 했다.


이 대표는 "내용만 놓고 보면 코미디"라며 "아니면 아니라고 말해야 되는데 못 할 것"이라고 했다.


이준석 개혁신당 대표가 공개한 '한동훈'이라는 이름으로 작성된 국민의힘 당원게시판 글.

이준석 개혁신당 대표가 공개한 '한동훈'이라는 이름으로 작성된 국민의힘 당원게시판 글.

이준석 개혁신당 대표가 공개한 '한동훈'이라는 이름으로 작성된 국민의힘 당원게시판 글.

이준석 개혁신당 대표가 공개한 '한동훈'이라는 이름으로 작성된 국민의힘 당원게시판 글.

지난해 11월 한동훈 전 국민의힘 대표와 그의 가족 이름으로 윤석열 전 대통령 부부를 비방한 글이 국민의힘 당원 게시판에 다수 올라오면서 이른바 '당게' 논란이 빚어졌다.

당원 게시판은 실명 인증을 거친 당원만 글을 쓸 수 있는데, 성을 제외한 이름은 익명 처리된다. 하지만 전산 오류로 인해 성과 이름을 함께 넣어 검색하면 게시글이 그대로 노출되면서 논란이 불거졌다.


한 전 대표는 당시 "건건이 설명하는 건 적절하지 않다"며 입장을 밝혔지만, 게시글 조작 여부 등에 대해선 명확히 설명하지 않았다.


관련 의혹에 대해 이호선 국민의힘 당무감사위원장은 지난 9일 "한 전 대표 및 가족 명의로 게시된 것으로 알려진 글들에 대해 실제 작성자 확인 절차를 진행 중"이라고 밝혔다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr
