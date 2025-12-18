본문 바로가기
독도가 다케시마?…세계 최대 항공기 추적 앱 오류

이경호기자

입력2025.12.18 09:19

세계에서 가장 인기 있는 항공기 추적 앱 '플라이트레이더24'가 독도를 다케시마로 표기해 논란이 되고 있다.

'플라이트레이더24'를 한국에서 접속하면 '독도'로 표기(좌), 일본에서 접속하면 '다케시마'로 표기(우). 서경덕 교수

스웨덴 기업이 출시한 이 앱은 전 세계의 항공기 트래픽을 실시간으로 모니터링 할 수 있다.


한국에서 앱을 이용하면 '독도'로 명확히 표기하고 있으나, 일본에서 앱을 이용하면 '竹島'(다케시마)로 나오고 한국어로 설정해 검색하면 '다케시마'로 소개한다.

이에 대해 서경덕 성신여대 교수는 즉각 항의 메일을 보내 "독도는 역사적, 지리적, 국제법적으로 명백한 대한민국 영토"라고 설명했다고 18일 밝혔다. 서 교수는 독도에 관한 영어 영상도 함께 첨부하면서 "빠른 시일 내에 시정하라"고 요구했다.


올해 인스타그램에서 이용자 간 위치를 공유하는 지도 서비스를 시작하면서 한국에서는 'DOKDO'로 올바르게 표기했지만, 일본에서는 'TAKESHIMA'로 표기해 논란이 된 바 있다.


지금까지 구글 지도에서도 한국에서만 '독도'로 표기하고 있고, 일본에서는 일본이 주장하는 '竹島'(다케시마)로 표기하고 있다.

서 교수는 "세계적인 포털, SNS, 앱 지도에서 일본에서 접속시 '다케시마'로 표기하는 곳이 많아 지고 있는 상황"이라며 "독도에 관한 지속적인 대응과 글로벌 홍보 강화로 잘못된 표기를 반드시 바로 잡아야 할 것"이라고 강조했다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
