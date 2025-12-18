美 공화당 균열 조짐…중도 4명, '건보 보조금 연장안 표결' 찬성

의료비 급등 문제, 중간선거 핵심 쟁점으로 떠오르나

미국 공화당 의원 4명이 당론을 거스르고 민주당이 추진해온 '오바마케어(ACA·건강보험개혁법)' 보조금 연장 법안을 하원 본회의 표결에 부치는 데 찬성했다.

미국 워싱턴DC의 연방 의회 의사당. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

17일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ) 등에 따르면 브라이언 피츠패트릭, 롭 브레스너헌, 라이언 매켄지, 마이크 롤러 등 중도성향 공화당 하원의원 4명은 이날 민주당의 해당 법안에 대한 '심사 배제 청원(discharge petition)'에 서명했다.

이 청원은 특정 법안을 상임위원회 심사 없이 본회의에서 표결하도록 하는 제도로, 하원의원 정원 과반인 218명의 서명이 필요하다. 전날까지 214명의 서명을 받은 해당 청원에 이들이 서명하면서 보조금 3년 연장 법안의 본회의 표결이 가능해졌다. 다만 이 표결은 공화당 소속 마이크 존슨 하원의장이 동의하지 않는 한 다음 달에 이뤄진다.

미 정치권에서는 이 사안이 2026년 11월 치러지는 중간선거를 앞두고 최대 정치 쟁점 중 하나가 될 것이라는 관측이 나온다. 민주당은 보조금 종료 시 수혜자들의 생활비 부담이 확대되면, 그 책임이 공화당과 도널드 트럼프 미 대통령에게 있다는 점을 부각할 가능성이 높다.

아울러 공화당이 하원에서 간발의 차로 다수당 지위를 유지하고 있는 상황에서 중도 성향 의원들이 이처럼 반발하는 모습을 보이자 지도부의 당 장악력 약화 우려가 커지고 있다. WSJ는 "중간선거를 앞두고 의료비 급등 문제를 둘러싼 공화당 내부의 분열이 드러났다"고 평가했다.





